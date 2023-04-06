Представники УПЦ МП втретє проігнорували суд щодо Успенського собору у Володимирі





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На засідання були присутні представник позивача – головний спеціаліст-юрисконсульт юридичного управління Волинської обласної державної адміністрації Олександр Гарнола. Як третя особа, прибув керівник історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» Володимир Пикалюк.



Справу розглядав суддя Ігор Гарбар. Він проінформував, що представник відповідача знову клопотав про відкладення розгляду справи, оскільки його підзахисний нібито перебуває на лікарняному.



Однак цього разу клопотання не задовільнили, оскільки відповідача може представляти й третя особа, зокрема юрист. Тож, попри те, що представники УПЦ МП вчергове проігнорували засідання, судовий розгляд по суті все ж призначили на 5-те листопада.



Варто зауважити, що 3-го вересня у Господарському суді Волинської області мало відбутись перше судове засідання по справі виселення релігійної громади УПЦ Московського Патріархату із комплексу споруд Успенського собору у Володимирі. Хоча згодом владику помітили на панахиді за померлим очільником Волинської ОДА Борисом Клімчуком.



Також представники Московського Патріархату проігнорували підготовче засідання, що відбулося 17-го вересня.



Нагадаємо, 1-го липня закінчився договір оренди релігійної організації Володимир-Волинської єпархії УПЦ МП на користування пам’яткою архітектури комплексом споруд Успенського собору у Володимирі. Проте добровільно вони не хочуть покидати святиню. Тож наразі, прихильники УПЦ МП займать пам’ятку архітектури незаконно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1-го жовтня у Господарському суді Волинської області відбулася третя спроба провести підготовче засідання щодо справи про передачу пам’ятки архітектури комплексу споруд Успенського собору Володимира у власність держави, який досі незаконно займає релігійна громада УПЦ МП.Про це повідомляє Буг На засідання були присутні представник позивача – головний спеціаліст-юрисконсульт юридичного управління Волинської обласної державної адміністрації. Як третя особа, прибув керівник історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир»Справу розглядав суддя. Він проінформував, що представник відповідача знову клопотав про відкладення розгляду справи, оскільки його підзахисний нібито перебуває на лікарняному.Однак цього разу клопотання не задовільнили, оскільки відповідача може представляти й третя особа, зокрема юрист. Тож, попри те, що представники УПЦ МП вчергове проігнорували засідання, судовий розгляд по суті все ж призначили на 5-те листопада.Варто зауважити, що 3-го вересня у Господарському суді Волинської області мало відбутись перше судове засідання по справі виселення релігійної громади УПЦ Московського Патріархату із комплексу споруд Успенського собору у Володимирі. Хоча згодом владику помітили на панахиді за померлим очільником Волинської ОДАТакож представники Московського Патріархату проігнорували підготовче засідання, що відбулося 17-го вересня.Нагадаємо, 1-го липня закінчився договір оренди релігійної організації Володимир-Волинської єпархії УПЦ МП на користування пам’яткою архітектури комплексом споруд Успенського собору у Володимирі. Проте добровільно вони не хочуть покидати святиню. Тож наразі, прихильники УПЦ МП займать пам’ятку архітектури незаконно.

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