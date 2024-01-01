Загинув на Курському напрямку: завтра у Луцьку прощатимуться із Героєм Іваном Герасимчуком
Сьогодні, 19:24
29 вересня війна забрала ще одне життя. Під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України на Курському напрямку російської федерації загинув лучанин Іван Герасимчук.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У середу, 2 жовтня, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку об 11 годині відбудеться відспівування Герасимчука Івана Миколайовича (09.09.1998 року народження).
Поховають військовослужбовця у селі Полонка на місцевому кладовищі.
"Боляче втрачати наших воїнів... Щирі співчуття рідним та близьким Івана Герасимчука. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У середу, 2 жовтня, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку об 11 годині відбудеться відспівування Герасимчука Івана Миколайовича (09.09.1998 року народження).
Поховають військовослужбовця у селі Полонка на місцевому кладовищі.
"Боляче втрачати наших воїнів... Щирі співчуття рідним та близьким Івана Герасимчука. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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Загинув на Курському напрямку: завтра у Луцьку прощатимуться із Героєм Іваном Герасимчуком
Сьогодні, 19:24