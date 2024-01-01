Загинув на Курському напрямку: завтра у Луцьку прощатимуться із Героєм Іваном Герасимчуком

Загинув на Курському напрямку: завтра у Луцьку прощатимуться із Героєм Іваном Герасимчуком
29 вересня війна забрала ще одне життя. Під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України на Курському напрямку російської федерації загинув лучанин Іван Герасимчук.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

У середу, 2 жовтня, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку об 11 годині відбудеться відспівування Герасимчука Івана Миколайовича (09.09.1998 року народження).

Поховають військовослужбовця у селі Полонка на місцевому кладовищі.

"Боляче втрачати наших воїнів... Щирі співчуття рідним та близьким Івана Герасимчука. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!" - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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