Загинув на Курському напрямку: завтра у Луцьку прощатимуться із Героєм Іваном Герасимчуком

загинув лучанин Іван Герасимчук.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



У середу, 2 жовтня, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку об 11 годині відбудеться відспівування Герасимчука Івана Миколайовича (09.09.1998 року народження).



Поховають військовослужбовця у селі Полонка на місцевому кладовищі.



"Боляче втрачати наших воїнів... Щирі співчуття рідним та близьким Івана Герасимчука. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!" - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 29 вересня війна забрала ще одне життя. Під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України на Курському напрямку російської федераціїПро це повідомили у Луцькій міській раді.У середу, 2 жовтня, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку об 11 годині відбудеться відспівування Герасимчука Івана Миколайовича (09.09.1998 року народження).Поховають військовослужбовця у селі Полонка на місцевому кладовищі."Боляче втрачати наших воїнів... Щирі співчуття рідним та близьким Івана Герасимчука. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!" - йдеться в повідомленні.

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