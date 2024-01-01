Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Прогноз погоди на 2 жовтня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.



Температура вночі 3-5° тепла, вдень 13-15° тепла.



Волинська область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.



Температура вночі 2-7° тепла, в західній половині та північних районах на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 жовтня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Прогноз погоди на 2 жовтняМінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 3-5° тепла, вдень 13-15° тепла.Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 2-7° тепла, в західній половині та північних районах на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла.

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