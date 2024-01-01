Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 2 жовтня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-5° тепла, вдень 13-15° тепла.
Волинська область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла, в західній половині та північних районах на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 2 жовтня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-5° тепла, вдень 13-15° тепла.
Волинська область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла, в західній половині та північних районах на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Систему оповіщення за 14 мільйонів у Луцьку встановить компанія, яку пов’язують із нардепом-втікачем
Сьогодні, 21:15
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 жовтня
Сьогодні, 20:00
Загинув на Курському напрямку: завтра у Луцьку прощатимуться із Героєм Іваном Герасимчуком
Сьогодні, 19:24