Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Прогноз погоди на 2 жовтня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-5° тепла, вдень 13-15° тепла.

Волинська область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, в західній половині та північних районах на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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