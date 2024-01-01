Вересень став найтеплішим на Волині за останні понад пів століття





Другу сходинку посідає вересень 2023 року із температурою 17,6°С. Про це 1 жовтня повідомили в обласному гідрометеоцентрі, пише



За даними синоптиків, найхолодніше було 20 вересня, коли мінімальна температура повітря знижувалась до 4-6°С тепла. Найтепліше — 1-3 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла 30-32°С тепла. Загалом за місяць зафіксували два температурні рекорди та один повторений.



"Кліматичне літо, яке розпочалось 17-18 травня, закінчилось 29 вересня, коли середньодобова температура перейшла через 15°С в бік зниження", — додали в гідрометеоцентрі.



Найбільшу кількість опадів у вересні синоптики зафіксували по метеостанціях Володимир, Луцьк та Маневичі, найменша — на Світязі.

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