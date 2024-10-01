Уряд дозволив військовим частинам мобілізувати добровольців без участі ТЦК

Уряд дозволив військовим частинам мобілізувати добровольців без участі ТЦК
Кабінет міністрів ухвалив постанову Міністерства оборони, згідно з якою військові частини отримали право самостійно проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, пише LB.ua.

Відтепер військовозобов'язані та резервісти-добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Командири військових частин отримують такі повноваження:

⁠- видавати направлення на військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби;

⁠- комплектувати бойові частини добровольцями, які бажають служити за призовом під час мобілізації.

Перелік військових частин, командири яких зможуть здійснювати призов добровольців, визначатиме Генеральний штаб ЗСУ.

"Сьогодні ми зробили важливий крок у сфері оборони нашої держави. Бойові бригади отримали новий інструмент, який дозволить проводити якісний рекрутинг, результатом якого є адресний призов добровольців. Тепер командири військових частин можуть особисто, без участі ТЦК, відбирати бійців, враховуючи їхні навички, досвід та прагнення. Для кожного українця та українки це шанс знайти своє місце в лавах захисників, де їхні здібності принесуть найбільшу користь. Я вдячний уряду за підтримку цієї ініціативи та переконаний, що ця система допоможе нам ще потужніше протистояти російській агресії, об'єднуючи патріотичну мотивацію захисників та захисниць з нагальними потребами фронту. Разом ми робимо нашу армію сильнішою!", - прокоментував рішення уряду міністр оборони Рустем Умєров.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Уряд дозволив військовим частинам мобілізувати добровольців без участі ТЦК
Сьогодні, 16:44
На Волині зросла захворюваність на ГРВІ і COVID-19, одна людина померла
Сьогодні, 16:14
У Курскій області загинув Герой з Луцька Іван Герасимчук
Сьогодні, 15:44
Шольц вперше з 2022 року хоче подзвонити путіну, – ЗМІ
Сьогодні, 15:11
Лукашенко розповів МАГАТЕ, що «не розуміє», чому Україна боїться захоплення ЧАЕС росією та Білоруссю
Сьогодні, 14:44
Схожі новини
У Курскій області загинув Герой з Луцька Іван Герасимчук У Курскій області загинув Герой з Луцька Іван Герасимчук
Сьогодні, 15:44
Лукашенко розповів МАГАТЕ, що «не розуміє», чому Україна боїться захоплення ЧАЕС росією та Білоруссю Лукашенко розповів МАГАТЕ, що «не розуміє», чому Україна боїться захоплення ЧАЕС росією та Білоруссю
Сьогодні, 14:44
«У нас немає іншого вибору, ніж захищати свої території», - поліцейський-доброволець з Волині Михайло Коленда «У нас немає іншого вибору, ніж захищати свої території», - поліцейський-доброволець з Волині Михайло Коленда
Сьогодні, 12:48
Президент нагородив Волинський прикордонний загін відзнакою «За мужність та відвагу» Президент нагородив Волинський прикордонний загін відзнакою «За мужність та відвагу»
Сьогодні, 12:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Уряд дозволив військовим частинам мобілізувати добровольців без участі ТЦК
Сьогодні, 16:44
 0
На Волині зросла захворюваність на ГРВІ і COVID-19, одна людина померла
Сьогодні, 16:14
 0
У Курскій області загинув Герой з Луцька Іван Герасимчук
Сьогодні, 15:44
 0
Як відчувається біль при раку товстої кишки
Сьогодні, 15:28
 0
Шольц вперше з 2022 року хоче подзвонити путіну, – ЗМІ
Сьогодні, 15:11
 0
Медіа
відео
1/8