Уряд дозволив військовим частинам мобілізувати добровольців без участі ТЦК
Сьогодні, 16:44
Кабінет міністрів ухвалив постанову Міністерства оборони, згідно з якою військові частини отримали право самостійно проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації.
Про це повідомила пресслужба Міноборони, пише LB.ua.
Відтепер військовозобов'язані та резервісти-добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Командири військових частин отримують такі повноваження:
- видавати направлення на військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби;
- комплектувати бойові частини добровольцями, які бажають служити за призовом під час мобілізації.
Перелік військових частин, командири яких зможуть здійснювати призов добровольців, визначатиме Генеральний штаб ЗСУ.
"Сьогодні ми зробили важливий крок у сфері оборони нашої держави. Бойові бригади отримали новий інструмент, який дозволить проводити якісний рекрутинг, результатом якого є адресний призов добровольців. Тепер командири військових частин можуть особисто, без участі ТЦК, відбирати бійців, враховуючи їхні навички, досвід та прагнення. Для кожного українця та українки це шанс знайти своє місце в лавах захисників, де їхні здібності принесуть найбільшу користь. Я вдячний уряду за підтримку цієї ініціативи та переконаний, що ця система допоможе нам ще потужніше протистояти російській агресії, об'єднуючи патріотичну мотивацію захисників та захисниць з нагальними потребами фронту. Разом ми робимо нашу армію сильнішою!", - прокоментував рішення уряду міністр оборони Рустем Умєров.
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Про це повідомила пресслужба Міноборони, пише LB.ua.
Відтепер військовозобов'язані та резервісти-добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Командири військових частин отримують такі повноваження:
- видавати направлення на військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби;
- комплектувати бойові частини добровольцями, які бажають служити за призовом під час мобілізації.
Перелік військових частин, командири яких зможуть здійснювати призов добровольців, визначатиме Генеральний штаб ЗСУ.
"Сьогодні ми зробили важливий крок у сфері оборони нашої держави. Бойові бригади отримали новий інструмент, який дозволить проводити якісний рекрутинг, результатом якого є адресний призов добровольців. Тепер командири військових частин можуть особисто, без участі ТЦК, відбирати бійців, враховуючи їхні навички, досвід та прагнення. Для кожного українця та українки це шанс знайти своє місце в лавах захисників, де їхні здібності принесуть найбільшу користь. Я вдячний уряду за підтримку цієї ініціативи та переконаний, що ця система допоможе нам ще потужніше протистояти російській агресії, об'єднуючи патріотичну мотивацію захисників та захисниць з нагальними потребами фронту. Разом ми робимо нашу армію сильнішою!", - прокоментував рішення уряду міністр оборони Рустем Умєров.
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