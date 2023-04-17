На Волині зросла захворюваність на ГРВІ і COVID-19, одна людина померла





Про це 1 жовтня повідомили в обласному Центрі контролю і профілактики хвороб, пише



Водночас, кажуть епідеміологи, кількість пацієнтів із COVID-19 знизилась на 21%. Серед тих, хто захворів, 34 людини вікової категорії 65+ і 82 дитини. Зафіксовано один летальний випадок — помер літній чоловік, невакцинований, із хронічними супутніми захворюваннями.



В Центрі контролю і профілактики хвороб нагадали, що найефективнішим методом профілактики грипу та COVID-19 залишається вакцинація. Оптимальний час для введення вакцини — початок осені, разом з тим, щеплення рекомендують робити впродовж всього сезону грипу та ГРВІ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За тиждень, із 23 по 29 вересня, захворюваність на гострі респіраторні захворювання (ГРВІ) і коронавірусну інфекцію на Волині зросла на 9,5 %.Про це 1 жовтня повідомили в обласному Центрі контролю і профілактики хвороб, пише Суспільне . За сім днів лікарі зареєстрували 4272 випадки ГРВІ, майже 3 тисячі недужих (69%) — діти.Водночас, кажуть епідеміологи, кількість пацієнтів із COVID-19 знизилась на 21%. Серед тих, хто захворів, 34 людини вікової категорії 65+ і 82 дитини. Зафіксовано один летальний випадок — помер літній чоловік, невакцинований, із хронічними супутніми захворюваннями.В Центрі контролю і профілактики хвороб нагадали, що найефективнішим методом профілактики грипу та COVID-19 залишається вакцинація. Оптимальний час для введення вакцини — початок осені, разом з тим, щеплення рекомендують робити впродовж всього сезону грипу та ГРВІ.

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