Шольц вперше з 2022 року хоче подзвонити путіну, – ЗМІ

Олаф Шольц хоче вперше за майже два роки провести телефонну розмову з лідером росії володимиром путіним.



Про це повідомляє видання Die Zeit з посиланням на урядові кола, пише



За повідомленням, розглядається можливість телефонної розмови напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді. Однак прохання про розмову з боку Берліна поки що не надходило.



Шольц стане першим главою уряду з країн, що найбільше підтримують Україну, який відновить прямий контакт з Путіним, якщо йому це вдасться.



Остання телефонна розмова між Шольцом і путіним відбулася в грудні 2022 року.



Президент США Джо Байден, президент Франції Емманюель Макрон і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також востаннє говорили безпосередньо з Путіним у 2022 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Канцлер Німеччинихоче вперше за майже два роки провести телефонну розмову з лідером росіїПро це повідомляє видання Die Zeit з посиланням на урядові кола, пише "Європейська правда" За повідомленням, розглядається можливість телефонної розмови напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді. Однак прохання про розмову з боку Берліна поки що не надходило.Шольц стане першим главою уряду з країн, що найбільше підтримують Україну, який відновить прямий контакт з Путіним, якщо йому це вдасться.Остання телефонна розмова між Шольцом і путіним відбулася в грудні 2022 року.Президент США Джо Байден, президент Франції Емманюель Макрон і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також востаннє говорили безпосередньо з Путіним у 2022 році.

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