Луцьк схилив голови під час хвилини мовчання разом з усією Україною

Луцьк схилив голови під час хвилини мовчання разом з усією Україною
Хвилиною мовчання у Луцьку розпочались заходи з нагоди Дня захисників та захисниць України. На Київському майдані військовослужбовці підняли найбільший прапор України, Митрополит Луцький та Волинський Михаїл відслужив Молитву за Україну, а ліцеїсти Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні поклали квіти до пам’ятника Борцям за волю та незалежність України.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Опісля, на Театральному майдані відбулось покладання квітів до пам’ятного фотостенду загиблих Героїв.

1 жовтня в історії Україні дуже значима та важлива дата. Цього дня у 2014-му році запроваджено День захисників та захисниць України з метою вшанування їх хоробрості та героїзму. Це свято нерозривно поєдналось зі святом Покрови Пресвятої Богородиці, створенням Української Повстанської Армії та Днем Українського козацтва.
Луцьк схилив голови під час хвилини мовчання разом з усією Україною
Луцьк схилив голови під час хвилини мовчання разом з усією Україною
Луцьк схилив голови під час хвилини мовчання разом з усією Україною
Луцьк схилив голови під час хвилини мовчання разом з усією Україною
Луцьк схилив голови під час хвилини мовчання разом з усією Україною

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Теги: Луцьк, хвилина мовчання
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