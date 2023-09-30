Луцьк схилив голови під час хвилини мовчання разом з усією Україною
Сьогодні, 14:00
Хвилиною мовчання у Луцьку розпочались заходи з нагоди Дня захисників та захисниць України. На Київському майдані військовослужбовці підняли найбільший прапор України, Митрополит Луцький та Волинський Михаїл відслужив Молитву за Україну, а ліцеїсти Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні поклали квіти до пам’ятника Борцям за волю та незалежність України.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Опісля, на Театральному майдані відбулось покладання квітів до пам’ятного фотостенду загиблих Героїв.
1 жовтня в історії Україні дуже значима та важлива дата. Цього дня у 2014-му році запроваджено День захисників та захисниць України з метою вшанування їх хоробрості та героїзму. Це свято нерозривно поєдналось зі святом Покрови Пресвятої Богородиці, створенням Української Повстанської Армії та Днем Українського козацтва.
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Опісля, на Театральному майдані відбулось покладання квітів до пам’ятного фотостенду загиблих Героїв.
1 жовтня в історії Україні дуже значима та важлива дата. Цього дня у 2014-му році запроваджено День захисників та захисниць України з метою вшанування їх хоробрості та героїзму. Це свято нерозривно поєдналось зі святом Покрови Пресвятої Богородиці, створенням Української Повстанської Армії та Днем Українського козацтва.
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