Луцьк схилив голови під час хвилини мовчання разом з усією Україною

Хвилиною мовчання у Луцьку розпочались заходи з нагоди Дня захисників та захисниць України. На Київському майдані військовослужбовці підняли найбільший прапор України, Митрополит Луцький та Волинськийвідслужив Молитву за Україну, а ліцеїсти Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні поклали квіти до пам’ятника Борцям за волю та незалежність України.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Опісля, на Театральному майдані відбулось покладання квітів до пам’ятного фотостенду загиблих Героїв.1 жовтня в історії Україні дуже значима та важлива дата. Цього дня у 2014-му році запроваджено День захисників та захисниць України з метою вшанування їх хоробрості та героїзму. Це свято нерозривно поєдналось зі святом Покрови Пресвятої Богородиці, створенням Української Повстанської Армії та Днем Українського козацтва.