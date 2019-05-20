Викрав автомобіль та з'їхав у кювет: 31-річному волинянину повідомили про підозру
Сьогодні, 13:37
Незаконно заволодів автомобілем – 31-річному жителю Ковельщини
повідомили про підозру.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 31-річному жителю села Дубечне повідомлено про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом (ч.2 ст. 289 КК України).
За даними слідства, удень 20 вересня 2024 року нетверезий чоловік через не замкнені двері проник у салон автомобіля марки «Volkswagen Touran», припаркованого біля магазину на вулиці Незалежності у Старій Вижівці.
Скористався залишеними власницею в замку запалювання ключами, він завів та викрав авто.
Згодом, не впоравшись із керуванням, дорогою на Нову Вижівку зїхав у кювет, де й залишив викрадений автомобіль .
Суд обрав підозрюваному, який уже мав проблеми із законом, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Оскаржуючи це рішення, прокурори наполягають на взятті його під варту.
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повідомили про підозру.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 31-річному жителю села Дубечне повідомлено про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом (ч.2 ст. 289 КК України).
За даними слідства, удень 20 вересня 2024 року нетверезий чоловік через не замкнені двері проник у салон автомобіля марки «Volkswagen Touran», припаркованого біля магазину на вулиці Незалежності у Старій Вижівці.
Скористався залишеними власницею в замку запалювання ключами, він завів та викрав авто.
Згодом, не впоравшись із керуванням, дорогою на Нову Вижівку зїхав у кювет, де й залишив викрадений автомобіль .
Суд обрав підозрюваному, який уже мав проблеми із законом, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Оскаржуючи це рішення, прокурори наполягають на взятті його під варту.
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