Росіяни атакували підстанцію на Запорізькій АЕС: станція на межі блекауту





Про це повідомили в Міненерго, пише



Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу, щоб якнайшвидше відновити повноцінне живлення станції.



«Черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС. Вимагаємо негайно виконати резолюцію МАГАТЕ і повернути окуповану АЕС під український контроль. Безпечна експлуатація Запорізької АЕС можлива лише під контролем України», — заявив міністр енергетики Герман Галущенко.



Що зараз відбувається на ЗАЕС?



У серпні команда МАГАТЕ відвідувала ЗАЕС. Тоді гендиректор організації Рафаель Гроссі заявив, що ситуація з ядерною безпекою на окупованій Запорізькій АЕС погіршується. Тоді із градирні окупованої росіянами ЗАЕС зафіксували клуби чорного диму. Експерти МАГАТЕ заявили, що стали свідками «сильного темного диму» біля Запорізької АЕС після «численних вибухів».



Фахівці МАГАТЕ відвідали градирню ЗАЕС, де виникла пожежа, але не виявили ані шин, ані уламків дрона. Навмисний підпал окупантами шин припускав начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Водночас про загоряння внаслідок удару українського дрона стверджував російський ставленик на Запоріжжі Євген Балицький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! російські війська атакували підстанцію і знеструмили лінію живлення окупованої Запорізької атомної електростанції. Нині станція на межі блекауту.Про це повідомили в Міненерго, пише Громадське Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу, щоб якнайшвидше відновити повноцінне живлення станції.«Черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС. Вимагаємо негайно виконати резолюцію МАГАТЕ і повернути окуповану АЕС під український контроль. Безпечна експлуатація Запорізької АЕС можлива лише під контролем України», — заявив міністр енергетики Герман Галущенко.У серпні команда МАГАТЕ відвідувала ЗАЕС. Тоді гендиректор організаціїзаявив, що ситуація з ядерною безпекою на окупованій Запорізькій АЕС погіршується. Тоді із градирні окупованої росіянами ЗАЕС зафіксували клуби чорного диму. Експерти МАГАТЕ заявили, що стали свідками «сильного темного диму» біля Запорізької АЕС після «численних вибухів».Фахівці МАГАТЕ відвідали градирню ЗАЕС, де виникла пожежа, але не виявили ані шин, ані уламків дрона. Навмисний підпал окупантами шин припускав начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Водночас про загоряння внаслідок удару українського дрона стверджував російський ставленик на Запоріжжі Євген Балицький.

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