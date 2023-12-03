Росіяни атакували підстанцію на Запорізькій АЕС: станція на межі блекауту

Росіяни атакували підстанцію на Запорізькій АЕС: станція на межі блекауту
російські війська атакували підстанцію і знеструмили лінію живлення окупованої Запорізької атомної електростанції. Нині станція на межі блекауту.

Про це повідомили в Міненерго, пише Громадське.

Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу, щоб якнайшвидше відновити повноцінне живлення станції.

«Черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС. Вимагаємо негайно виконати резолюцію МАГАТЕ і повернути окуповану АЕС під український контроль. Безпечна експлуатація Запорізької АЕС можлива лише під контролем України», — заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Що зараз відбувається на ЗАЕС?

У серпні команда МАГАТЕ відвідувала ЗАЕС. Тоді гендиректор організації Рафаель Гроссі заявив, що ситуація з ядерною безпекою на окупованій Запорізькій АЕС погіршується. Тоді із градирні окупованої росіянами ЗАЕС зафіксували клуби чорного диму. Експерти МАГАТЕ заявили, що стали свідками «сильного темного диму» біля Запорізької АЕС після «численних вибухів».

Фахівці МАГАТЕ відвідали градирню ЗАЕС, де виникла пожежа, але не виявили ані шин, ані уламків дрона. Навмисний підпал окупантами шин припускав начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Водночас про загоряння внаслідок удару українського дрона стверджував російський ставленик на Запоріжжі Євген Балицький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЗАЕС, блекаут
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Викрав автомобіль та з'їхав у кювет: 31-річному волинянину повідомили про підозру
Сьогодні, 13:37
Росіяни атакували підстанцію на Запорізькій АЕС: станція на межі блекауту
Сьогодні, 13:06
«У нас немає іншого вибору, ніж захищати свої території», - поліцейський-доброволець з Волині Михайло Коленда
Сьогодні, 12:48
Президент нагородив Волинський прикордонний загін відзнакою «За мужність та відвагу»
Сьогодні, 12:17
У Ковелі ветерани та захисники позмагаються, граючи в петанк
Сьогодні, 11:55
Схожі новини
Міненерго про ситуацію на ЗАЕС: кожний блекаут – загроза повторення Фукусіми Міненерго про ситуацію на ЗАЕС: кожний блекаут – загроза повторення Фукусіми
03 грудень, 2023, 05:00
«Енергоатом» заявив про ризик ядерної небезпеки: ЗАЕС перейшла в режим блекауту «Енергоатом» заявив про ризик ядерної небезпеки: ЗАЕС перейшла в режим блекауту
22 травень, 2023, 12:35
Важка зима: чи буде на Волині тотальний блекаут Важка зима: чи буде на Волині тотальний блекаут
15 вересень, 20:38
У Луцьку до кінця року ще 10 світлофорів обладнають сонячними панелями У Луцьку до кінця року ще 10 світлофорів обладнають сонячними панелями
19 липень, 20:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Викрав автомобіль та з'їхав у кювет: 31-річному волинянину повідомили про підозру
Сьогодні, 13:37
 0
Що таке Детрімакс Імуно та роль вітаміну D3 для профілактики ГРВІ. Реклама
Сьогодні, 13:31
 0
Росіяни атакували підстанцію на Запорізькій АЕС: станція на межі блекауту
Сьогодні, 13:06
 0
«У нас немає іншого вибору, ніж захищати свої території», - поліцейський-доброволець з Волині Михайло Коленда
Сьогодні, 12:48
 0
Президент нагородив Волинський прикордонний загін відзнакою «За мужність та відвагу»
Сьогодні, 12:17
 0
Медіа
відео
1/8