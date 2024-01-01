Президент нагородив Волинський прикордонний загін відзнакою «За мужність та відвагу»

Сьогодні, 1 жовтня, в Києві під час заходів з нагоди Дня захисників і захисниць України Президент України нагородив почесною відзнакою «За мужність та відвагу» 6 прикордонний Волинський загін Державної прикордонної служби України.Про це повідомили на сторінці Західного управління Держприкордонслужби.Ця нагорода вручена з метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України.Почесну відзнаку з рук Президента України отримав начальник 6 прикордонного Волинського загону полковник«Сьогодні великий день. День захисників і захисниць України. Ваш день. День тих, завдяки кому настає завтра. Завдяки кому є Україна, а ми стоїмо тут, на своїй землі, у своїй столиці, під своїми прапорами. Завдяки кому життя переможе. Завдяки вам. Незламні та хоробрі. Люди великої відваги, які роблять велику справу. Захищають Україну», - зазначив Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу."Вітаємо військовослужбовців Волинського прикордонного загону з почесною відзнакою. Бажаємо сили та мужності при виконанні завдань щодо протистояння російській агресії", - йдеться в повідомленні.