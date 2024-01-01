У Ковелі ветерани та захисники позмагаються, граючи в петанк
Сьогодні, 11:55
Міжнародний волонтерський логістичний центр «МАРЛОГ» організовує в Ковелі турнір з петанку для ветеранів та учасників бойових дій. Захід проведуть з нагоди Дня захисників і захисниць України.
Про це ВолиньPost повідомили організатори дійства.
«Запрошуємо вас на відкриття нового сучасного майданчика гри в петанк, а також на перший ковельський турнір з петанку для ветеранів», – зазначають вони.
Довідково:
Петанк – це гра з металевими кулями на спеціальному майданчику на результат, яка дає фізичне і психологічне відновлення. Гра підходить для людей будь-якого віку і фізичних можливостей без обмежень.
Змагання відбудеться у суботу, 5 жовтня. Початок – об 11:00.
Місце проведення: місто Ковель, вулиця Сагайдачного, 5В (стадіон «Локомотив»).
Головний суддя турніру – Євген Рафальський, віцепрезидент з розвитку Федерації петанку України.
Перед турніром, досвідчені тренери з федерації петанку України проведуть ознайомлення з правилами й тренування. У кожного учасника буде можливість навчитися, сформувати власну команду і стати в майбутньому тренером та суддею змагань.
«З собою просимо взяти лише гарний настрій і бажання перемогти. А ми гарантуємо чесну гру, призи переможцям і купу позитивних вражень від змагань і спілкування», – кажуть організатори.
За додатковою інформацією звертайтеся до координаторки ветеранського напрямку МВЛЦ «Марлог» Анни Півень. Телефон – 099-792-40-38.
Форма для реєстрації на турнір – за посиланням.
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Про це ВолиньPost повідомили організатори дійства.
«Запрошуємо вас на відкриття нового сучасного майданчика гри в петанк, а також на перший ковельський турнір з петанку для ветеранів», – зазначають вони.
Довідково:
Петанк – це гра з металевими кулями на спеціальному майданчику на результат, яка дає фізичне і психологічне відновлення. Гра підходить для людей будь-якого віку і фізичних можливостей без обмежень.
Змагання відбудеться у суботу, 5 жовтня. Початок – об 11:00.
Місце проведення: місто Ковель, вулиця Сагайдачного, 5В (стадіон «Локомотив»).
Головний суддя турніру – Євген Рафальський, віцепрезидент з розвитку Федерації петанку України.
Перед турніром, досвідчені тренери з федерації петанку України проведуть ознайомлення з правилами й тренування. У кожного учасника буде можливість навчитися, сформувати власну команду і стати в майбутньому тренером та суддею змагань.
«З собою просимо взяти лише гарний настрій і бажання перемогти. А ми гарантуємо чесну гру, призи переможцям і купу позитивних вражень від змагань і спілкування», – кажуть організатори.
За додатковою інформацією звертайтеся до координаторки ветеранського напрямку МВЛЦ «Марлог» Анни Півень. Телефон – 099-792-40-38.
Форма для реєстрації на турнір – за посиланням.
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