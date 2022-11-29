Для 30 педагогів Луцької громади призначили стипендії та премії. СПИСОК
Сьогодні, 11:06
30 працівників освіти Луцької міської громади впродовж навчального року 2024/2025 будуть отримувати персональні стипендії та іменні премії.
Про це сказано в розпорядженні міського голови від 30 вересня 2024 року, пише Суспільне.
Грошову винагороду педагогам вручать до Дня працівників освіти. Усього в Луцькій міській територіальній громаді є 38 шкіл та 51 дитсадок.
Список переможців на отримання персональних стипендій міського голови:
Бондарук Світлана Володимирівна — вчитель англійської мови, заступник директора з навчально-виховної роботи Луцького ліцею № 1;
Бугаєва Віта В’ячеславівна — вчитель польської мови Луцького ліцею № 21 імені Михайла Кравчука;
Гісь Ігор Володимирович — вчитель інформатики Луцького ліцею № 14 імені Василя Сухомлинського;
Глинюк Людмила Михайлівна — вчитель польської мови Заборольського ліцею № 32;
Демидюк Руслана Володимирівна — заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель початкових класів Луцького ліцею № 24;
Друкачук Юрій Олексійович — вчитель інформатики Луцького ліцею № 26;
Заяц Оксана Юріївна — вчитель української мови та літератури Луцької гімназії № 7;
Кот Ірина Петрівна — керівник гуртка інформатики Луцького міського центру науково-технічної творчості;
Міщанчук Інна Анатоліївна — вчитель фізики та астрономії Луцького ліцею № 9;
Мостенець Андрій Володимирович — вчитель фізики та трудового навчання Луцького ліцею № 26;
Папко Неля Адамівна — вчитель біології Луцької гімназії № 20;
Парадовська Тетяна Миколаївна — вчитель української мови та літератури Луцького ліцею № 22;
Пилипчук Марія Володимирівна — керівник гуртка "Юний журналіст" Палацу учнівської молоді;
Свинчук Анатолій Васильович — учитель історії Луцького ліцею № 14 імені Василя Сухомлинського;
Татарин Анастасія Устимівна — вчитель фізики та інформатики Луцького ліцею № 26.
Список переможців на отримання іменних премій міського голови:
Антонюк Любов Степанівна — вихователь Луцького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 14;
Гніровська Олена Зіновіївна — вихователь-методист Луцького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 10;
Гребенюк Тетяна Леонідівна — вчитель математики Луцького ліцею № 15;
Єрмолаєва Тетяна Яківна — вихователь Луцького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 19;
Зарубко Володимир Павлови — вчитель хімії Луцького ліцею № 9;
Казмірук Наталія Іванівна — вчитель-логопед Луцького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 20;
Карпук Неля Євгеніївна — вчитель початкових класів Луцького ліцею № 21 імені Михайла Кравчука;
Кондратюк Людмила Мирославівна — вчитель української мови та літератури, заступник директора з навчально-виховної роботи Жидичинського ліцею № 31;
Конощук Алла Павлівна — вчитель української мови та літератури Луцького ліцею № 15;
Кузнєцов Сергій Володимирович — практичний психолог, вчитель робототехніки та інформатики Луцької гімназії № 17;
Матерецька Раїса Михайлівна — вчитель початкових класів Луцького ліцею № 5;
Романюк Євгенія Валеріївна — вчитель англійської мови Луцького ліцею № 18;
Сидорчук Інна Вікторівна — заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель правознавства Луцького ліцею № 26;
Сухоставська Ганна Володимирівна — вчитель зарубіжної літератури Луцького ліцею № 4 імені Модеста Левицького;
Ящук Ольга Василівна — практичний психолог Луцького ліцею № 11.
Довідково: у рамках Комплексної програми розвитку освіти Луцької міської територіальної громади на 2021–2024 роки на відзначення педагогів за високу результативність виступів вихованців, у тому числі на вручення стипендій та премій педагогам, у бюджеті громади на 2024 рік запланували 497 тисяч гривень.
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Про це сказано в розпорядженні міського голови від 30 вересня 2024 року, пише Суспільне.
Грошову винагороду педагогам вручать до Дня працівників освіти. Усього в Луцькій міській територіальній громаді є 38 шкіл та 51 дитсадок.
Список переможців на отримання персональних стипендій міського голови:
Бондарук Світлана Володимирівна — вчитель англійської мови, заступник директора з навчально-виховної роботи Луцького ліцею № 1;
Бугаєва Віта В’ячеславівна — вчитель польської мови Луцького ліцею № 21 імені Михайла Кравчука;
Гісь Ігор Володимирович — вчитель інформатики Луцького ліцею № 14 імені Василя Сухомлинського;
Глинюк Людмила Михайлівна — вчитель польської мови Заборольського ліцею № 32;
Демидюк Руслана Володимирівна — заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель початкових класів Луцького ліцею № 24;
Друкачук Юрій Олексійович — вчитель інформатики Луцького ліцею № 26;
Заяц Оксана Юріївна — вчитель української мови та літератури Луцької гімназії № 7;
Кот Ірина Петрівна — керівник гуртка інформатики Луцького міського центру науково-технічної творчості;
Міщанчук Інна Анатоліївна — вчитель фізики та астрономії Луцького ліцею № 9;
Мостенець Андрій Володимирович — вчитель фізики та трудового навчання Луцького ліцею № 26;
Папко Неля Адамівна — вчитель біології Луцької гімназії № 20;
Парадовська Тетяна Миколаївна — вчитель української мови та літератури Луцького ліцею № 22;
Пилипчук Марія Володимирівна — керівник гуртка "Юний журналіст" Палацу учнівської молоді;
Свинчук Анатолій Васильович — учитель історії Луцького ліцею № 14 імені Василя Сухомлинського;
Татарин Анастасія Устимівна — вчитель фізики та інформатики Луцького ліцею № 26.
Список переможців на отримання іменних премій міського голови:
Антонюк Любов Степанівна — вихователь Луцького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 14;
Гніровська Олена Зіновіївна — вихователь-методист Луцького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 10;
Гребенюк Тетяна Леонідівна — вчитель математики Луцького ліцею № 15;
Єрмолаєва Тетяна Яківна — вихователь Луцького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 19;
Зарубко Володимир Павлови — вчитель хімії Луцького ліцею № 9;
Казмірук Наталія Іванівна — вчитель-логопед Луцького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 20;
Карпук Неля Євгеніївна — вчитель початкових класів Луцького ліцею № 21 імені Михайла Кравчука;
Кондратюк Людмила Мирославівна — вчитель української мови та літератури, заступник директора з навчально-виховної роботи Жидичинського ліцею № 31;
Конощук Алла Павлівна — вчитель української мови та літератури Луцького ліцею № 15;
Кузнєцов Сергій Володимирович — практичний психолог, вчитель робототехніки та інформатики Луцької гімназії № 17;
Матерецька Раїса Михайлівна — вчитель початкових класів Луцького ліцею № 5;
Романюк Євгенія Валеріївна — вчитель англійської мови Луцького ліцею № 18;
Сидорчук Інна Вікторівна — заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель правознавства Луцького ліцею № 26;
Сухоставська Ганна Володимирівна — вчитель зарубіжної літератури Луцького ліцею № 4 імені Модеста Левицького;
Ящук Ольга Василівна — практичний психолог Луцького ліцею № 11.
Довідково: у рамках Комплексної програми розвитку освіти Луцької міської територіальної громади на 2021–2024 роки на відзначення педагогів за високу результативність виступів вихованців, у тому числі на вручення стипендій та премій педагогам, у бюджеті громади на 2024 рік запланували 497 тисяч гривень.
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