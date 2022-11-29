Для 30 педагогів Луцької громади призначили стипендії та премії. СПИСОК

Для 30 педагогів Луцької громади призначили стипендії та премії. СПИСОК
30 працівників освіти Луцької міської громади впродовж навчального року 2024/2025 будуть отримувати персональні стипендії та іменні премії.

Про це сказано в розпорядженні міського голови від 30 вересня 2024 року, пише Суспільне.

Грошову винагороду педагогам вручать до Дня працівників освіти. Усього в Луцькій міській територіальній громаді є 38 шкіл та 51 дитсадок.

Список переможців на отримання персональних стипендій міського голови:

Бондарук Світлана Володимирівна — вчитель англійської мови, заступник директора з навчально-виховної роботи Луцького ліцею № 1;

Бугаєва Віта В’ячеславівна — вчитель польської мови Луцького ліцею № 21 імені Михайла Кравчука;

Гісь Ігор Володимирович — вчитель інформатики Луцького ліцею № 14 імені Василя Сухомлинського;

Глинюк Людмила Михайлівна — вчитель польської мови Заборольського ліцею № 32;

Демидюк Руслана Володимирівна — заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель початкових класів Луцького ліцею № 24;

Друкачук Юрій Олексійович — вчитель інформатики Луцького ліцею № 26;

Заяц Оксана Юріївна — вчитель української мови та літератури Луцької гімназії № 7;

Кот Ірина Петрівна — керівник гуртка інформатики Луцького міського центру науково-технічної творчості;

Міщанчук Інна Анатоліївна — вчитель фізики та астрономії Луцького ліцею № 9;

Мостенець Андрій Володимирович — вчитель фізики та трудового навчання Луцького ліцею № 26;

Папко Неля Адамівна — вчитель біології Луцької гімназії № 20;

Парадовська Тетяна Миколаївна — вчитель української мови та літератури Луцького ліцею № 22;

Пилипчук Марія Володимирівна — керівник гуртка "Юний журналіст" Палацу учнівської молоді;

Свинчук Анатолій Васильович — учитель історії Луцького ліцею № 14 імені Василя Сухомлинського;

Татарин Анастасія Устимівна — вчитель фізики та інформатики Луцького ліцею № 26.

Список переможців на отримання іменних премій міського голови:

Антонюк Любов Степанівна — вихователь Луцького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 14;

Гніровська Олена Зіновіївна — вихователь-методист Луцького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 10;

Гребенюк Тетяна Леонідівна — вчитель математики Луцького ліцею № 15;

Єрмолаєва Тетяна Яківна — вихователь Луцького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 19;

Зарубко Володимир Павлови — вчитель хімії Луцького ліцею № 9;

Казмірук Наталія Іванівна — вчитель-логопед Луцького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 20;

Карпук Неля Євгеніївна — вчитель початкових класів Луцького ліцею № 21 імені Михайла Кравчука;

Кондратюк Людмила Мирославівна — вчитель української мови та літератури, заступник директора з навчально-виховної роботи Жидичинського ліцею № 31;

Конощук Алла Павлівна — вчитель української мови та літератури Луцького ліцею № 15;

Кузнєцов Сергій Володимирович — практичний психолог, вчитель робототехніки та інформатики Луцької гімназії № 17;

Матерецька Раїса Михайлівна — вчитель початкових класів Луцького ліцею № 5;

Романюк Євгенія Валеріївна — вчитель англійської мови Луцького ліцею № 18;

Сидорчук Інна Вікторівна — заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель правознавства Луцького ліцею № 26;

Сухоставська Ганна Володимирівна — вчитель зарубіжної літератури Луцького ліцею № 4 імені Модеста Левицького;

Ящук Ольга Василівна — практичний психолог Луцького ліцею № 11.

Довідково: у рамках Комплексної програми розвитку освіти Луцької міської територіальної громади на 2021–2024 роки на відзначення педагогів за високу результативність виступів вихованців, у тому числі на вручення стипендій та премій педагогам, у бюджеті громади на 2024 рік запланували 497 тисяч гривень.


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Теги: Луцьк, педагоги, премії
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