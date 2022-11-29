Для 30 педагогів Луцької громади призначили стипендії та премії. СПИСОК





Про це сказано в розпорядженні міського голови від 30 вересня 2024 року, пише



Грошову винагороду педагогам вручать до Дня працівників освіти. Усього в Луцькій міській територіальній громаді є 38 шкіл та 51 дитсадок.



Список переможців на отримання персональних стипендій міського голови:



Бондарук Світлана Володимирівна — вчитель англійської мови, заступник директора з навчально-виховної роботи Луцького ліцею № 1;



Бугаєва Віта В’ячеславівна — вчитель польської мови Луцького ліцею № 21 імені Михайла Кравчука;



Гісь Ігор Володимирович — вчитель інформатики Луцького ліцею № 14 імені Василя Сухомлинського;



Глинюк Людмила Михайлівна — вчитель польської мови Заборольського ліцею № 32;



Демидюк Руслана Володимирівна — заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель початкових класів Луцького ліцею № 24;



Друкачук Юрій Олексійович — вчитель інформатики Луцького ліцею № 26;



Заяц Оксана Юріївна — вчитель української мови та літератури Луцької гімназії № 7;



Кот Ірина Петрівна — керівник гуртка інформатики Луцького міського центру науково-технічної творчості;



Міщанчук Інна Анатоліївна — вчитель фізики та астрономії Луцького ліцею № 9;



Мостенець Андрій Володимирович — вчитель фізики та трудового навчання Луцького ліцею № 26;



Папко Неля Адамівна — вчитель біології Луцької гімназії № 20;



Парадовська Тетяна Миколаївна — вчитель української мови та літератури Луцького ліцею № 22;



Пилипчук Марія Володимирівна — керівник гуртка "Юний журналіст" Палацу учнівської молоді;



Свинчук Анатолій Васильович — учитель історії Луцького ліцею № 14 імені Василя Сухомлинського;



Татарин Анастасія Устимівна — вчитель фізики та інформатики Луцького ліцею № 26.



Список переможців на отримання іменних премій міського голови:



Антонюк Любов Степанівна — вихователь Луцького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 14;



Гніровська Олена Зіновіївна — вихователь-методист Луцького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 10;



Гребенюк Тетяна Леонідівна — вчитель математики Луцького ліцею № 15;



Єрмолаєва Тетяна Яківна — вихователь Луцького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 19;



Зарубко Володимир Павлови — вчитель хімії Луцького ліцею № 9;



Казмірук Наталія Іванівна — вчитель-логопед Луцького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 20;



Карпук Неля Євгеніївна — вчитель початкових класів Луцького ліцею № 21 імені Михайла Кравчука;



Кондратюк Людмила Мирославівна — вчитель української мови та літератури, заступник директора з навчально-виховної роботи Жидичинського ліцею № 31;



Конощук Алла Павлівна — вчитель української мови та літератури Луцького ліцею № 15;



Кузнєцов Сергій Володимирович — практичний психолог, вчитель робототехніки та інформатики Луцької гімназії № 17;



Матерецька Раїса Михайлівна — вчитель початкових класів Луцького ліцею № 5;



Романюк Євгенія Валеріївна — вчитель англійської мови Луцького ліцею № 18;



Сидорчук Інна Вікторівна — заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель правознавства Луцького ліцею № 26;



Сухоставська Ганна Володимирівна — вчитель зарубіжної літератури Луцького ліцею № 4 імені Модеста Левицького;



Ящук Ольга Василівна — практичний психолог Луцького ліцею № 11.



Довідково: у рамках Комплексної програми розвитку освіти Луцької міської територіальної громади на 2021–2024 роки на відзначення педагогів за високу результативність виступів вихованців, у тому числі на вручення стипендій та премій педагогам, у бюджеті громади на 2024 рік запланували 497 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30 працівників освіти Луцької міської громади впродовж навчального року 2024/2025 будуть отримувати персональні стипендії та іменні премії.Про це сказано в розпорядженні міського голови від 30 вересня 2024 року, пише Суспільне Грошову винагороду педагогам вручать до Дня працівників освіти. Усього в Луцькій міській територіальній громаді є 38 шкіл та 51 дитсадок.Бондарук Світлана Володимирівна — вчитель англійської мови, заступник директора з навчально-виховної роботи Луцького ліцею № 1;Бугаєва Віта В’ячеславівна — вчитель польської мови Луцького ліцею № 21 імені Михайла Кравчука;Гісь Ігор Володимирович — вчитель інформатики Луцького ліцею № 14 імені Василя Сухомлинського;Глинюк Людмила Михайлівна — вчитель польської мови Заборольського ліцею № 32;Демидюк Руслана Володимирівна — заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель початкових класів Луцького ліцею № 24;Друкачук Юрій Олексійович — вчитель інформатики Луцького ліцею № 26;Заяц Оксана Юріївна — вчитель української мови та літератури Луцької гімназії № 7;Кот Ірина Петрівна — керівник гуртка інформатики Луцького міського центру науково-технічної творчості;Міщанчук Інна Анатоліївна — вчитель фізики та астрономії Луцького ліцею № 9;Мостенець Андрій Володимирович — вчитель фізики та трудового навчання Луцького ліцею № 26;Папко Неля Адамівна — вчитель біології Луцької гімназії № 20;Парадовська Тетяна Миколаївна — вчитель української мови та літератури Луцького ліцею № 22;Пилипчук Марія Володимирівна — керівник гуртка "Юний журналіст" Палацу учнівської молоді;Свинчук Анатолій Васильович — учитель історії Луцького ліцею № 14 імені Василя Сухомлинського;Татарин Анастасія Устимівна — вчитель фізики та інформатики Луцького ліцею № 26.Антонюк Любов Степанівна — вихователь Луцького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 14;Гніровська Олена Зіновіївна — вихователь-методист Луцького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 10;Гребенюк Тетяна Леонідівна — вчитель математики Луцького ліцею № 15;Єрмолаєва Тетяна Яківна — вихователь Луцького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 19;Зарубко Володимир Павлови — вчитель хімії Луцького ліцею № 9;Казмірук Наталія Іванівна — вчитель-логопед Луцького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 20;Карпук Неля Євгеніївна — вчитель початкових класів Луцького ліцею № 21 імені Михайла Кравчука;Кондратюк Людмила Мирославівна — вчитель української мови та літератури, заступник директора з навчально-виховної роботи Жидичинського ліцею № 31;Конощук Алла Павлівна — вчитель української мови та літератури Луцького ліцею № 15;Кузнєцов Сергій Володимирович — практичний психолог, вчитель робототехніки та інформатики Луцької гімназії № 17;Матерецька Раїса Михайлівна — вчитель початкових класів Луцького ліцею № 5;Романюк Євгенія Валеріївна — вчитель англійської мови Луцького ліцею № 18;Сидорчук Інна Вікторівна — заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель правознавства Луцького ліцею № 26;Сухоставська Ганна Володимирівна — вчитель зарубіжної літератури Луцького ліцею № 4 імені Модеста Левицького;Ящук Ольга Василівна — практичний психолог Луцького ліцею № 11.у рамках Комплексної програми розвитку освіти Луцької міської територіальної громади на 2021–2024 роки на відзначення педагогів за високу результативність виступів вихованців, у тому числі на вручення стипендій та премій педагогам, у бюджеті громади на 2024 рік запланували 497 тисяч гривень.

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