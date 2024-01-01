Об'єднатися заради спільної віри в Перемогу: що покажуть у Волинському драмтеатрі 1-6 жовтня





Цього тижня глядачі насолоджуватимуться патріотичними українськими піснями, переживатимуть життєві драми, любовні історії та комедійні ситуації. Також спостерігатимуть акторську гру хмельницьких театралів, які перебувають з гастролями у Луцьку. А на найменшеньких очікуватиме мюзикл. Гумористичні діалоги, колоритні образи – усе це налаштовує на приємний відпочинок у театрі і море позитивних емоцій від перегляду вистав.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 1 до 6 жовтня.



У вівторок, 1 жовтня, о 18:00 – концерт-вистава «При ватрі (Пісні України вкрадені росією. Повертаємо своє)» Дарини Гребенко. Тривалість – 2 години 5 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



«Шановні лучани! Висловіть свій патріотизм та небайдужість до життя героїв, які віддали свої життя за Україну в минулому і віддають щоденно нині, та свою чесну громадянську позицію, і не чварами у соцмережах про те, хто винен, чи хто крайні, а... Прийдіть на подію, аби об'єднатися, підживити акумулятор нашої спільної віри в Перемогу! І підтримати людей, працівників театру, які працюють у складний для усіх час: сплачують податки, донатять, роблять безліч важливих творчих подій, аби зберегти наші мистецтво, освіту та ідентичність. Адже сусідня недокраїна воює не за території. А за наші з вами душі – проти існування української нації», – режисерка-постановниця, заслужена артистка України Світлана Органіста.



Квитки можна купити у касі та адміністраторів, а також на



У середу, 2 жовтня, о 18:00 на камерній сцені – драма інакшості «Фрекен Жюлі» Августа Юхана Стріндберга. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Купальська ніч, що зав'язала три долі міцним вузлом, який годі розплутати... Хіба що розрубати. Боротьба сильних характерів та водночас танець слабкостей... Що ж переможе?..



У четвер, 3 жовтня о 18:00, – гастролі Хмельницького театру імені М. Старицького. Глядачі зможуть переглянути французьку комедію «Оскар або Скажена авантюра» Клода Маньє у постановці Дмитра Гусакова. Тривалість – 2 години 20 хвилин.



Сюжет закручений довкола плутанини з двома валізами: в одній з яких – солідна сума грошей та коштовності, а в іншій – особисті речі та спідня білизна служниці. Окрім того, ситуація прикрашена різноманітними пікантними подробицями з життя героїв, які розкриваються під час пошуків важливої здобичі. Ну і, звичайно, усе б не мало жодного сенсу, якби не кохання, заради якого це відбувається!



У п’ятницю, 4 жовтня, о 18:00 – чорна комедія «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої. Камерна сцена. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).



«Чорна комедія про двох дівчат, які застрягли в морзі! З ними тільки коньяк, цигарки і минуле життя, яке привело їх сюди. Чому двері зачинені, як звідси вийти?



« - Щось треба робити!

- Пляшка є?

- Є. А що?

- Ну ти ж кажеш «щось треба робити!» – режисер Владислав Маціюк так, зокрема, розповідає про постановку.



У суботу, 5 жовтня, о 17:00 на основній сцені – комічна опера «Наталка Полтавка» Івана Котляревського, музика Миколи Лисенка. Режисер-постановник – народний артист України, лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка Федір Стригун. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Вистава-розповідь про кохання простої дівчини Наталки до Петра, звичайного парубка, який, через життєві обставини, вимушений залишити рідне село. Окрім того, у глядачів є можливість побачити на сцені різні аспекти життя та суспільства: побут українського народу, сільське життя, а також народні традиції та звичаї того часу.



У неділю, 5 жовтня, о 12:00 – мюзикл «Рукавичка» В’ячеслава Полянського, автор текстів пісень – Михайло Євшин, за мотивами української народної казки. Тривалість – 1 година (антракт 15-20 хвилин).



Наш мюзикл – історія, яка знайома багатьом поколінням дітей. Напевно, жодна дитина не ставила під сумнів існування чарівної рукавички із цієї казки. А жива джазова музика неодмінно підвищить інтерес до дійства.



У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається



У неділю, 6 жовтня, о 17:00 – комедія «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, музика Кирила Стеценка. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Головна сюжетна лінія розгортається навколо любові Уляни, простої селянської дівчини, до бідного, але працьовитого коваля Олексія. Однак її мати прагне видати доньку заміж за багато, але дурного Стецька. Що ж із цього зрештою вийде?



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.У вівторок,. Тривалість – 2 години 5 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).«Шановні лучани! Висловіть свій патріотизм та небайдужість до життя героїв, які віддали свої життя за Україну в минулому і віддають щоденно нині, та свою чесну громадянську позицію, і не чварами у соцмережах про те, хто винен, чи хто крайні, а... Прийдіть на подію, аби об'єднатися, підживити акумулятор нашої спільної віри в Перемогу! І підтримати людей, працівників театру, які працюють у складний для усіх час: сплачують податки, донатять, роблять безліч важливих творчих подій, аби зберегти наші мистецтво, освіту та ідентичність. Адже сусідня недокраїна воює не за території. А за наші з вами душі – проти існування української нації», – режисерка-постановниця, заслужена артистка УкраїниКвитки можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру У середу,на камерній сцені –. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).Купальська ніч, що зав'язала три долі міцним вузлом, який годі розплутати... Хіба що розрубати. Боротьба сильних характерів та водночас танець слабкостей... Що ж переможе?..У четвер,, –. Глядачі зможуть переглянутиу постановці. Тривалість – 2 години 20 хвилин.Сюжет закручений довкола плутанини з двома валізами: в одній з яких – солідна сума грошей та коштовності, а в іншій – особисті речі та спідня білизна служниці. Окрім того, ситуація прикрашена різноманітними пікантними подробицями з життя героїв, які розкриваються під час пошуків важливої здобичі. Ну і, звичайно, усе б не мало жодного сенсу, якби не кохання, заради якого це відбувається!У п’ятницю,. Камерна сцена. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).«Чорна комедія про двох дівчат, які застрягли в морзі! З ними тільки коньяк, цигарки і минуле життя, яке привело їх сюди. Чому двері зачинені, як звідси вийти?« - Щось треба робити!- Пляшка є?- Є. А що?- Ну ти ж кажеш «щось треба робити!» – режисер Владислав Маціюк так, зокрема, розповідає про постановку.У суботу,на основній сцені –, музика. Режисер-постановник – народний артист України, лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).Вистава-розповідь про кохання простої дівчинидо, звичайного парубка, який, через життєві обставини, вимушений залишити рідне село. Окрім того, у глядачів є можливість побачити на сцені різні аспекти життя та суспільства: побут українського народу, сільське життя, а також народні традиції та звичаї того часу.У неділю,, автор текстів пісень –, за мотивами української народної казки. Тривалість – 1 година (антракт 15-20 хвилин).Наш мюзикл – історія, яка знайома багатьом поколінням дітей. Напевно, жодна дитина не ставила під сумнів існування чарівної рукавички із цієї казки. А жива джазова музика неодмінно підвищить інтерес до дійства.У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».У неділю,, музика. Режисер-постановник –. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Головна сюжетна лінія розгортається навколо любові, простої селянської дівчини, до бідного, але працьовитого коваля. Однак її мати прагне видати доньку заміж за багато, але дурного. Що ж із цього зрештою вийде?Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ SoundCloud

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