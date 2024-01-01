Об'єднатися заради спільної віри в Перемогу: що покажуть у Волинському драмтеатрі 1-6 жовтня
Сьогодні, 11:39
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.
Цього тижня глядачі насолоджуватимуться патріотичними українськими піснями, переживатимуть життєві драми, любовні історії та комедійні ситуації. Також спостерігатимуть акторську гру хмельницьких театралів, які перебувають з гастролями у Луцьку. А на найменшеньких очікуватиме мюзикл. Гумористичні діалоги, колоритні образи – усе це налаштовує на приємний відпочинок у театрі і море позитивних емоцій від перегляду вистав.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 1 до 6 жовтня.
У вівторок, 1 жовтня, о 18:00 – концерт-вистава «При ватрі (Пісні України вкрадені росією. Повертаємо своє)» Дарини Гребенко. Тривалість – 2 години 5 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
«Шановні лучани! Висловіть свій патріотизм та небайдужість до життя героїв, які віддали свої життя за Україну в минулому і віддають щоденно нині, та свою чесну громадянську позицію, і не чварами у соцмережах про те, хто винен, чи хто крайні, а... Прийдіть на подію, аби об'єднатися, підживити акумулятор нашої спільної віри в Перемогу! І підтримати людей, працівників театру, які працюють у складний для усіх час: сплачують податки, донатять, роблять безліч важливих творчих подій, аби зберегти наші мистецтво, освіту та ідентичність. Адже сусідня недокраїна воює не за території. А за наші з вами душі – проти існування української нації», – режисерка-постановниця, заслужена артистка України Світлана Органіста.
Квитки можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
У середу, 2 жовтня, о 18:00 на камерній сцені – драма інакшості «Фрекен Жюлі» Августа Юхана Стріндберга. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).
Купальська ніч, що зав'язала три долі міцним вузлом, який годі розплутати... Хіба що розрубати. Боротьба сильних характерів та водночас танець слабкостей... Що ж переможе?..
У четвер, 3 жовтня о 18:00, – гастролі Хмельницького театру імені М. Старицького. Глядачі зможуть переглянути французьку комедію «Оскар або Скажена авантюра» Клода Маньє у постановці Дмитра Гусакова. Тривалість – 2 години 20 хвилин.
Сюжет закручений довкола плутанини з двома валізами: в одній з яких – солідна сума грошей та коштовності, а в іншій – особисті речі та спідня білизна служниці. Окрім того, ситуація прикрашена різноманітними пікантними подробицями з життя героїв, які розкриваються під час пошуків важливої здобичі. Ну і, звичайно, усе б не мало жодного сенсу, якби не кохання, заради якого це відбувається!
У п’ятницю, 4 жовтня, о 18:00 – чорна комедія «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої. Камерна сцена. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).
«Чорна комедія про двох дівчат, які застрягли в морзі! З ними тільки коньяк, цигарки і минуле життя, яке привело їх сюди. Чому двері зачинені, як звідси вийти?
« - Щось треба робити!
- Пляшка є?
- Є. А що?
- Ну ти ж кажеш «щось треба робити!» – режисер Владислав Маціюк так, зокрема, розповідає про постановку.
У суботу, 5 жовтня, о 17:00 на основній сцені – комічна опера «Наталка Полтавка» Івана Котляревського, музика Миколи Лисенка. Режисер-постановник – народний артист України, лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка Федір Стригун. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).
Вистава-розповідь про кохання простої дівчини Наталки до Петра, звичайного парубка, який, через життєві обставини, вимушений залишити рідне село. Окрім того, у глядачів є можливість побачити на сцені різні аспекти життя та суспільства: побут українського народу, сільське життя, а також народні традиції та звичаї того часу.
У неділю, 5 жовтня, о 12:00 – мюзикл «Рукавичка» В’ячеслава Полянського, автор текстів пісень – Михайло Євшин, за мотивами української народної казки. Тривалість – 1 година (антракт 15-20 хвилин).
Наш мюзикл – історія, яка знайома багатьом поколінням дітей. Напевно, жодна дитина не ставила під сумнів існування чарівної рукавички із цієї казки. А жива джазова музика неодмінно підвищить інтерес до дійства.
У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».
У неділю, 6 жовтня, о 17:00 – комедія «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, музика Кирила Стеценка. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Головна сюжетна лінія розгортається навколо любові Уляни, простої селянської дівчини, до бідного, але працьовитого коваля Олексія. Однак її мати прагне видати доньку заміж за багато, але дурного Стецька. Що ж із цього зрештою вийде?
Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:
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Цього тижня глядачі насолоджуватимуться патріотичними українськими піснями, переживатимуть життєві драми, любовні історії та комедійні ситуації. Також спостерігатимуть акторську гру хмельницьких театралів, які перебувають з гастролями у Луцьку. А на найменшеньких очікуватиме мюзикл. Гумористичні діалоги, колоритні образи – усе це налаштовує на приємний відпочинок у театрі і море позитивних емоцій від перегляду вистав.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 1 до 6 жовтня.
У вівторок, 1 жовтня, о 18:00 – концерт-вистава «При ватрі (Пісні України вкрадені росією. Повертаємо своє)» Дарини Гребенко. Тривалість – 2 години 5 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
«Шановні лучани! Висловіть свій патріотизм та небайдужість до життя героїв, які віддали свої життя за Україну в минулому і віддають щоденно нині, та свою чесну громадянську позицію, і не чварами у соцмережах про те, хто винен, чи хто крайні, а... Прийдіть на подію, аби об'єднатися, підживити акумулятор нашої спільної віри в Перемогу! І підтримати людей, працівників театру, які працюють у складний для усіх час: сплачують податки, донатять, роблять безліч важливих творчих подій, аби зберегти наші мистецтво, освіту та ідентичність. Адже сусідня недокраїна воює не за території. А за наші з вами душі – проти існування української нації», – режисерка-постановниця, заслужена артистка України Світлана Органіста.
Квитки можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
У середу, 2 жовтня, о 18:00 на камерній сцені – драма інакшості «Фрекен Жюлі» Августа Юхана Стріндберга. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).
Купальська ніч, що зав'язала три долі міцним вузлом, який годі розплутати... Хіба що розрубати. Боротьба сильних характерів та водночас танець слабкостей... Що ж переможе?..
У четвер, 3 жовтня о 18:00, – гастролі Хмельницького театру імені М. Старицького. Глядачі зможуть переглянути французьку комедію «Оскар або Скажена авантюра» Клода Маньє у постановці Дмитра Гусакова. Тривалість – 2 години 20 хвилин.
Сюжет закручений довкола плутанини з двома валізами: в одній з яких – солідна сума грошей та коштовності, а в іншій – особисті речі та спідня білизна служниці. Окрім того, ситуація прикрашена різноманітними пікантними подробицями з життя героїв, які розкриваються під час пошуків важливої здобичі. Ну і, звичайно, усе б не мало жодного сенсу, якби не кохання, заради якого це відбувається!
У п’ятницю, 4 жовтня, о 18:00 – чорна комедія «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої. Камерна сцена. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).
«Чорна комедія про двох дівчат, які застрягли в морзі! З ними тільки коньяк, цигарки і минуле життя, яке привело їх сюди. Чому двері зачинені, як звідси вийти?
« - Щось треба робити!
- Пляшка є?
- Є. А що?
- Ну ти ж кажеш «щось треба робити!» – режисер Владислав Маціюк так, зокрема, розповідає про постановку.
У суботу, 5 жовтня, о 17:00 на основній сцені – комічна опера «Наталка Полтавка» Івана Котляревського, музика Миколи Лисенка. Режисер-постановник – народний артист України, лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка Федір Стригун. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).
Вистава-розповідь про кохання простої дівчини Наталки до Петра, звичайного парубка, який, через життєві обставини, вимушений залишити рідне село. Окрім того, у глядачів є можливість побачити на сцені різні аспекти життя та суспільства: побут українського народу, сільське життя, а також народні традиції та звичаї того часу.
У неділю, 5 жовтня, о 12:00 – мюзикл «Рукавичка» В’ячеслава Полянського, автор текстів пісень – Михайло Євшин, за мотивами української народної казки. Тривалість – 1 година (антракт 15-20 хвилин).
Наш мюзикл – історія, яка знайома багатьом поколінням дітей. Напевно, жодна дитина не ставила під сумнів існування чарівної рукавички із цієї казки. А жива джазова музика неодмінно підвищить інтерес до дійства.
У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».
У неділю, 6 жовтня, о 17:00 – комедія «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, музика Кирила Стеценка. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Головна сюжетна лінія розгортається навколо любові Уляни, простої селянської дівчини, до бідного, але працьовитого коваля Олексія. Однак її мати прагне видати доньку заміж за багато, але дурного Стецька. Що ж із цього зрештою вийде?
Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:
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