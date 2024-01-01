На Покровському напрямку захисники зупинили 43 штурми і наступи окупантів, - Генштаб

Протягом доби в Україні відбулося 189 бойових зіткнень. Росія завдала чотирьох ракетних ударів (шість ракет), 74 авіаударів (128 КАБ), провела майже 4700 артилерійських обстрілів.На Харківському напрямку росіяни 16 разів намагалися штурмувати позиції в районі населених пунктів Бургуватка, Стариця, Тихе і Вовчанськ. Успіху не мав, повідомили у Генштабі ЗСУ.На Куп'янському напрямку було 24 зіткнення. Сили оборони відбивали штурми біля Синьківки, Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки, Кругляківки та Вишневого.На Лиманському напрямку ворог провів 24 атаки. Намагався просунутися, серед іншого, у бік Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового, Діброви, Серебрянки і в Серебрянському лісництві. По Серебрянському лісі вдарила понад 60 некерованими авіаракетами.На Сіверському було три атаки поблизу Верхньокам'янського і Білогорівки.На Краматорському напрямку росіяни атакували тричі в районі Часового Яру. Всі ворожі штурми захисники зупинили.На Торецькому було 18 атак неподалік Торецька, Залізного, Нелипівки та Щербинівки.Найбільш напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку, де захисники зупинили 43 штурми і наступи окупантів. Ворог атакував у бік населених пунктів Новоторецьке, Новогродівка, Лисівка, Миролюбівка, Воздвиженка, Суха Балка, Миколаївка, Селидове та Михайлівка. Найбільша концентарція атак була біля Селидового – там відбили 20 штурмів.На Курахівському напрямку захисники відбивали 31 штурм біля Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Цукуриного і Катеринівки.На Времівському ворог провів вісім штурмів у районах Вугледара, Богоявленки та Золотої Ниви. Задіював авіацію.На Оріхівському окупанти атакували в районі Малої Тоукмачки, отримали відсіч.На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках росіяни штурмів не проводили.Протягом тижня найбільша кількість атак окупантів припала на Покровський напрямок. Також росіяни не припиняють інтенсивні атаки на Курахівському.