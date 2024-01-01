Організували наркобізнес: трьом волинянам повідомили про підозру

Організували наркобізнес: трьом волинянам повідомили про підозру
Ковельські слідчі повідомили про підозру в складі організованої злочинної групи трьом наркоділкам.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Масштабна спецоперація з викриття зловмисників відбулась 1 серпня в Ковельському районі. У реалізації брали участь оперативники та слідчі Ковельського районного управління поліції, співробітники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП, за силової підтримки спецпризначенців управління КОРД та за процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури.

Переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення, фігуранти організували цілий наркобізнес. Вони незаконно отримували наркотичний засіб метадон та в подальшому збували його наркозалежним особам Ковеля і району методом «з рук в руки». Оплату за «товар» приймали як на банківські рахунки, так і в готівковій формі. Під час обшуків у них вилучили наркотичні засоби, психотропні речовини, електронні ваги, скляні колби, а також зброю.
Організували наркобізнес: трьом волинянам повідомили про підозру

Тоді зловмисникам було повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні і збуті наркотичних засобів. Ще одному фігуранту слідчі оголосили про підозру за незаконне поводження зі зброєю.
Організували наркобізнес: трьом волинянам повідомили про підозру

За процесуального керівництва прокуратури, 30 вересня слідчі оголосили ще про одну підозру цим трьом зловмисникам: йдеться про вчинення наркозлочинів у складі організованої злочинної групи. Для цього є достатньо підстав. Адже вказана група мала організатора – 42-річного волинянина, який обрав злочинний шлях та вирішив вчиняти кримінальні правопорушення, пов'язані з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів. До цього «бізнесу» він залучив двох ковельчан 41 та 43 років, які отримували наркотичні засоби, фасували їх, зберігали та реалізовували.
Організували наркобізнес: трьом волинянам повідомили про підозру

Наголосимо, що двоє з учасників групи раніше вже мали проблеми з законом за скоєння різних злочинів. Тож і цього разу організатору і спільникам вдалось на певний період часу налагодити незаконну схему отримання і продажу наркотичних засобів, однак цю протиправну діяльність припинили волинські поліцейські завдяки детальному плану, злагодженим діям та вдалій реалізації з затримання зловмисників.
Організували наркобізнес: трьом волинянам повідомили про підозру

Тепер їм може загрожувати ще більше покарання – до 12 років позбавлення волі. Триває досудове слідство.

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Теги: Волинь, наркоділки, підозра
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