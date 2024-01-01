Росія атакувала Україну 32-ма ударними дронами: ППО працювала у семи областях
Сьогодні, 09:08
У ніч на 1 жовтня 2024 року Росія атакувала Україну 32-ма ударними БпЛА типу «Shahed». ППО збила 29 із них.
Як повідомили у Повітряних силах, окупанти запускали безпілотники із Приморсько-Ахтарська та Курська у Росії і мису Чауда у Криму.
У результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 29 ударних БпЛА у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях.
Унаслідок протидії РЕБ три ворожі безпілотники локаційно втрачено, попередньо без наслідків.
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Як повідомили у Повітряних силах, окупанти запускали безпілотники із Приморсько-Ахтарська та Курська у Росії і мису Чауда у Криму.
У результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 29 ударних БпЛА у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях.
Унаслідок протидії РЕБ три ворожі безпілотники локаційно втрачено, попередньо без наслідків.
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