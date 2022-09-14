У Ківерцях чоловік підстрелив з рушниці сусідську собаку. ВІДЕО





Обставини ситуації з'ясовують правоохоронці, розповіла Ольга Бузулук.



Що відомо про стрілянину

Як розповіла власниця собаки Ганна Степанюк, усе сталося у суботу, 28 вересня. Зі слів жінки, тварина вибігла за паркан, гуляла на вулиці та, стікаючи кров’ю, прийшла під двері будинку.



"Відчиняю двері, бачу, що собака біжить і падає біля порога, — говорить власниця. — Там кров із носа і кров із боку біля ребер була. Ніколи з сусідами в нас ніхто не свариться, дружно і нормально всі жили. Я не знаю, що йому зробилося, з якого дива він таке вчинив".



Зі слів Ганни Степанюк, вона переживає, як інцидент позначиться на дітях. У будинку, де вона мешкає, проживає четверо неповнолітніх.



"Так, це наша провина, що вона бігала і забігла на його територію. А як діти будуть бігати, голосно кричати чи заважати — то що, може стрельнути в дитину? Мені страшно", — додала власниця тварини.

Чому стріляв у собаку — Суспільне намагалося з’ясувати у чоловіка, на якого вказала Ганна. У його будинку була жінка, спілкуватися з журналістами вона не захотіла.



Галина — тітка чоловіка, який ймовірно стріляв у собаку, живе поруч. Каже: племінник не агресивний, самого інциденту не бачила.



"Тільки чую, діти плачуть, кричать. Я побігла туди, ми живемо добре, та собачка Тіна лежить і кров з неї вже йде, вона так тяжко дихає", — пригадує жінка.



В якому стані тварина зараз

Поранену тварину волонтери відвезли до ветеринарної клініки. Ветеринар Тарас Савченко лікує собаку. З його слів, поранення у неї – від невеликої кулі. Коли тварину привезли у ветклініку, то вона майже не рухалася. Нині стан собаки покращився.



"Через те, що йшла з рота кров – була думка, що її ще і в голову вдарили. Але потім дійшли до того, що куля увійшла через бік і потрапила в шлунок. Кожен день вона трохи активніша, уже пристає до наших котів стаціонарних", — зазначив ветеринар.



Коментар поліції — як покарають чоловіка

Поліцейські вилучили пневматичну гвинтівку в чоловіка, який стріляв з неї у пса. Зі слів речниці Нацполіції Волині Ольги Бузулук, слідчі не відкриватимуть кримінальне провадження за жорстоке поводження з твариною.



"Жорстоке поводження — це, напевно, якщо тварину мордують, знущаються. Тут, можливо, що був якийсь елемент самозахисту. Будуть розбиратися всебічно в цій ситуації і притягати до адміністративної відповідальності. Як чоловіка, який стріляв із пневматичної рушниці. Якщо буде вбачатись порушення і в діях чи бездіяльності господині собаки — то так само буде притягнута і вона", — сказала речниця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В приватному секторі у місті Ківерці на Волині чоловік стріляв із рушниці у сусідського пса, який забіг на його подвір'я. Тварина нині на лікуванні.Обставини ситуації з'ясовують правоохоронці, розповіла Суспільному речниця Нацполіція ВолиніЯк розповіла власниця собаки, усе сталося у суботу, 28 вересня. Зі слів жінки, тварина вибігла за паркан, гуляла на вулиці та, стікаючи кров’ю, прийшла під двері будинку."Відчиняю двері, бачу, що собака біжить і падає біля порога, — говорить власниця. — Там кров із носа і кров із боку біля ребер була. Ніколи з сусідами в нас ніхто не свариться, дружно і нормально всі жили. Я не знаю, що йому зробилося, з якого дива він таке вчинив".Зі слів Ганни Степанюк, вона переживає, як інцидент позначиться на дітях. У будинку, де вона мешкає, проживає четверо неповнолітніх."Так, це наша провина, що вона бігала і забігла на його територію. А як діти будуть бігати, голосно кричати чи заважати — то що, може стрельнути в дитину? Мені страшно", — додала власниця тварини.Чому стріляв у собаку — Суспільне намагалося з’ясувати у чоловіка, на якого вказала Ганна. У його будинку була жінка, спілкуватися з журналістами вона не захотіла.— тітка чоловіка, який ймовірно стріляв у собаку, живе поруч. Каже: племінник не агресивний, самого інциденту не бачила."Тільки чую, діти плачуть, кричать. Я побігла туди, ми живемо добре, та собачка Тіна лежить і кров з неї вже йде, вона так тяжко дихає", — пригадує жінка.Поранену тварину волонтери відвезли до ветеринарної клініки. Ветеринар Тарас Савченко лікує собаку. З його слів, поранення у неї – від невеликої кулі. Коли тварину привезли у ветклініку, то вона майже не рухалася. Нині стан собаки покращився."Через те, що йшла з рота кров – була думка, що її ще і в голову вдарили. Але потім дійшли до того, що куля увійшла через бік і потрапила в шлунок. Кожен день вона трохи активніша, уже пристає до наших котів стаціонарних", — зазначив ветеринар.Поліцейські вилучили пневматичну гвинтівку в чоловіка, який стріляв з неї у пса. Зі слів речниці Нацполіції Волині Ольги Бузулук, слідчі не відкриватимуть кримінальне провадження за жорстоке поводження з твариною."Жорстоке поводження — це, напевно, якщо тварину мордують, знущаються. Тут, можливо, що був якийсь елемент самозахисту. Будуть розбиратися всебічно в цій ситуації і притягати до адміністративної відповідальності. Як чоловіка, який стріляв із пневматичної рушниці. Якщо буде вбачатись порушення і в діях чи бездіяльності господині собаки — то так само буде притягнута і вона", — сказала речниця.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію