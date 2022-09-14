У Ківерцях чоловік підстрелив з рушниці сусідську собаку. ВІДЕО
Сьогодні, 07:31
В приватному секторі у місті Ківерці на Волині чоловік стріляв із рушниці у сусідського пса, який забіг на його подвір'я. Тварина нині на лікуванні.
Обставини ситуації з'ясовують правоохоронці, розповіла Суспільному речниця Нацполіція Волині Ольга Бузулук.
Що відомо про стрілянину
Як розповіла власниця собаки Ганна Степанюк, усе сталося у суботу, 28 вересня. Зі слів жінки, тварина вибігла за паркан, гуляла на вулиці та, стікаючи кров’ю, прийшла під двері будинку.
"Відчиняю двері, бачу, що собака біжить і падає біля порога, — говорить власниця. — Там кров із носа і кров із боку біля ребер була. Ніколи з сусідами в нас ніхто не свариться, дружно і нормально всі жили. Я не знаю, що йому зробилося, з якого дива він таке вчинив".
Зі слів Ганни Степанюк, вона переживає, як інцидент позначиться на дітях. У будинку, де вона мешкає, проживає четверо неповнолітніх.
"Так, це наша провина, що вона бігала і забігла на його територію. А як діти будуть бігати, голосно кричати чи заважати — то що, може стрельнути в дитину? Мені страшно", — додала власниця тварини.
Чому стріляв у собаку — Суспільне намагалося з’ясувати у чоловіка, на якого вказала Ганна. У його будинку була жінка, спілкуватися з журналістами вона не захотіла.
Галина — тітка чоловіка, який ймовірно стріляв у собаку, живе поруч. Каже: племінник не агресивний, самого інциденту не бачила.
"Тільки чую, діти плачуть, кричать. Я побігла туди, ми живемо добре, та собачка Тіна лежить і кров з неї вже йде, вона так тяжко дихає", — пригадує жінка.
В якому стані тварина зараз
Поранену тварину волонтери відвезли до ветеринарної клініки. Ветеринар Тарас Савченко лікує собаку. З його слів, поранення у неї – від невеликої кулі. Коли тварину привезли у ветклініку, то вона майже не рухалася. Нині стан собаки покращився.
"Через те, що йшла з рота кров – була думка, що її ще і в голову вдарили. Але потім дійшли до того, що куля увійшла через бік і потрапила в шлунок. Кожен день вона трохи активніша, уже пристає до наших котів стаціонарних", — зазначив ветеринар.
Коментар поліції — як покарають чоловіка
Поліцейські вилучили пневматичну гвинтівку в чоловіка, який стріляв з неї у пса. Зі слів речниці Нацполіції Волині Ольги Бузулук, слідчі не відкриватимуть кримінальне провадження за жорстоке поводження з твариною.
"Жорстоке поводження — це, напевно, якщо тварину мордують, знущаються. Тут, можливо, що був якийсь елемент самозахисту. Будуть розбиратися всебічно в цій ситуації і притягати до адміністративної відповідальності. Як чоловіка, який стріляв із пневматичної рушниці. Якщо буде вбачатись порушення і в діях чи бездіяльності господині собаки — то так само буде притягнута і вона", — сказала речниця.
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Обставини ситуації з'ясовують правоохоронці, розповіла Суспільному речниця Нацполіція Волині Ольга Бузулук.
Що відомо про стрілянину
Як розповіла власниця собаки Ганна Степанюк, усе сталося у суботу, 28 вересня. Зі слів жінки, тварина вибігла за паркан, гуляла на вулиці та, стікаючи кров’ю, прийшла під двері будинку.
"Відчиняю двері, бачу, що собака біжить і падає біля порога, — говорить власниця. — Там кров із носа і кров із боку біля ребер була. Ніколи з сусідами в нас ніхто не свариться, дружно і нормально всі жили. Я не знаю, що йому зробилося, з якого дива він таке вчинив".
Зі слів Ганни Степанюк, вона переживає, як інцидент позначиться на дітях. У будинку, де вона мешкає, проживає четверо неповнолітніх.
"Так, це наша провина, що вона бігала і забігла на його територію. А як діти будуть бігати, голосно кричати чи заважати — то що, може стрельнути в дитину? Мені страшно", — додала власниця тварини.
Чому стріляв у собаку — Суспільне намагалося з’ясувати у чоловіка, на якого вказала Ганна. У його будинку була жінка, спілкуватися з журналістами вона не захотіла.
Галина — тітка чоловіка, який ймовірно стріляв у собаку, живе поруч. Каже: племінник не агресивний, самого інциденту не бачила.
"Тільки чую, діти плачуть, кричать. Я побігла туди, ми живемо добре, та собачка Тіна лежить і кров з неї вже йде, вона так тяжко дихає", — пригадує жінка.
В якому стані тварина зараз
Поранену тварину волонтери відвезли до ветеринарної клініки. Ветеринар Тарас Савченко лікує собаку. З його слів, поранення у неї – від невеликої кулі. Коли тварину привезли у ветклініку, то вона майже не рухалася. Нині стан собаки покращився.
"Через те, що йшла з рота кров – була думка, що її ще і в голову вдарили. Але потім дійшли до того, що куля увійшла через бік і потрапила в шлунок. Кожен день вона трохи активніша, уже пристає до наших котів стаціонарних", — зазначив ветеринар.
Коментар поліції — як покарають чоловіка
Поліцейські вилучили пневматичну гвинтівку в чоловіка, який стріляв з неї у пса. Зі слів речниці Нацполіції Волині Ольги Бузулук, слідчі не відкриватимуть кримінальне провадження за жорстоке поводження з твариною.
"Жорстоке поводження — це, напевно, якщо тварину мордують, знущаються. Тут, можливо, що був якийсь елемент самозахисту. Будуть розбиратися всебічно в цій ситуації і притягати до адміністративної відповідальності. Як чоловіка, який стріляв із пневматичної рушниці. Якщо буде вбачатись порушення і в діях чи бездіяльності господині собаки — то так само буде притягнута і вона", — сказала речниця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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