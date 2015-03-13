На Волині сплатили понад 3 мільйони екологічного податку





Із цієї суми господарюючі суб’єкти спрямували до держбюджету 22,3 мільйона гривень, а до місцевих бюджетів – 9 мільйонів гривень екологічного податку, - повідомили у ГУ ДПС у Волинській області.



Якщо здійснювана платником діяльність чинить негативний вплив на довкілля, господарюючий суб’єкт зобов’язаний зареєструватися платником екологічного податку , - наголошують у Головному управлінні ДПС у Волинській області.



Зокрема, реєстрацію платником екологічного податку повинні мати господарюючі суб’єкти, які здійснюють викиди забруднюючих речовин у повітря, скиди у водні об’єкти та розміщують відходи у спеціально відведених місцях (детальніше – ст.240 Податкового кодексу України).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом восьми місяців 2024 року на Волині сплачено 31,3 мільйона гривень екологічного податку.Із цієї суми господарюючі суб’єкти спрямували до держбюджету 22,3 мільйона гривень, а до місцевих бюджетів – 9 мільйонів гривень екологічного податку, - повідомили у ГУ ДПС у Волинській області.Якщо здійснювана платником діяльність чинить негативний вплив на довкілля, господарюючий суб’єкт зобов’язаний зареєструватися платником екологічного податку , - наголошують у Головному управлінні ДПС у Волинській області.Зокрема, реєстрацію платником екологічного податку повинні мати господарюючі суб’єкти, які здійснюють викиди забруднюючих речовин у повітря, скиди у водні об’єкти та розміщують відходи у спеціально відведених місцях (детальніше – ст.240 Податкового кодексу України).

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