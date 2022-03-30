На ліцеях у місті на Волині встановили пам'ятні дошки загиблим воїнам-випускникам. ФОТО
Сьогодні, 01:15
30 вересня, напередодні Дня Захисника і Захисниці України на навчальних закладах Нововолинської громади встановили меморіальні дошки загиблим воїнам-випускникам.
Про це повідомили у Нововолинській міській раді.
Міський голова Борис Карпус разом з начальником управління освіти Олегом Янюком та його заступницею Вікторією Римарчук взяли участь у пам’ятних заходах з нагоди відкриття та освячення пам’ятних дошок загиблим військовослужбовцям.
На фасаді ліцею №2, до раніше встановлених гранітних дошок, додали ще три – військовослужбовцям Олександру Демчуку, Олександру Бохонському та Артуру Мельничуку. У ліцеї №6 – полеглим Захисникам Володимиру Душуку та Денису Скубію. У ліцеї №8 – випускникам закладу Андрію Вовку та Івану Вознюку.
Настоятелі нововолинських храмів освятили меморіальні дошки, разом з усіма присутніми помолилися за полеглих воїнів, вшанували їх хвилиною мовчання та покладанням квітів.
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Про це повідомили у Нововолинській міській раді.
Міський голова Борис Карпус разом з начальником управління освіти Олегом Янюком та його заступницею Вікторією Римарчук взяли участь у пам’ятних заходах з нагоди відкриття та освячення пам’ятних дошок загиблим військовослужбовцям.
На фасаді ліцею №2, до раніше встановлених гранітних дошок, додали ще три – військовослужбовцям Олександру Демчуку, Олександру Бохонському та Артуру Мельничуку. У ліцеї №6 – полеглим Захисникам Володимиру Душуку та Денису Скубію. У ліцеї №8 – випускникам закладу Андрію Вовку та Івану Вознюку.
Настоятелі нововолинських храмів освятили меморіальні дошки, разом з усіма присутніми помолилися за полеглих воїнів, вшанували їх хвилиною мовчання та покладанням квітів.
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Коментарі 1
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