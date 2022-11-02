У Луцьку парафія наярмаркувала 50 тисяч для ЗСУ





Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.



Зокрема, луцька парафія Введення в храм Пресвятої Богородиці організувала ярмарок, на якому вдалося зібрати понад 51 тис. гривень. Віряни пропонували різноманітні вироби: домашню випічку, свічки, картини та інші речі ручної роботи. Особливою популярністю користувалися розмальовані гільзи від набоїв, які передали військові.



Цей та багато інших заходів є продовженням допомоги Збройним силам України, яку Волинська єпархія надає із початку війни, розв’язаної московією.

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