У Луцьку парафія наярмаркувала 50 тисяч для ЗСУ
30 вересень, 23:19
До свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисників і захисниць України при церквах проводять доброчинні акції, збираючи кошти для підтримки наших воїнів.
Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.
Зокрема, луцька парафія Введення в храм Пресвятої Богородиці організувала ярмарок, на якому вдалося зібрати понад 51 тис. гривень. Віряни пропонували різноманітні вироби: домашню випічку, свічки, картини та інші речі ручної роботи. Особливою популярністю користувалися розмальовані гільзи від набоїв, які передали військові.
Цей та багато інших заходів є продовженням допомоги Збройним силам України, яку Волинська єпархія надає із початку війни, розв’язаної московією.
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Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.
Зокрема, луцька парафія Введення в храм Пресвятої Богородиці організувала ярмарок, на якому вдалося зібрати понад 51 тис. гривень. Віряни пропонували різноманітні вироби: домашню випічку, свічки, картини та інші речі ручної роботи. Особливою популярністю користувалися розмальовані гільзи від набоїв, які передали військові.
Цей та багато інших заходів є продовженням допомоги Збройним силам України, яку Волинська єпархія надає із початку війни, розв’язаної московією.
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