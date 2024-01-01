Без гарячої води – лікарня, дитсадки і житлові будинки: у Луцьку на дві доби зупинять роботу котельні

В обласному центрі Волині на 2 доби зупинять роботу котельні через реконструкцію технологічного обладнання.Про це повідомляють у ДКП "Луцьктепло".Комунальники попередили споживачів котельні на проспекті Відродження про те, що роботу котельні буде зупинено на 2 доби 1 та 2 жовтня, у зв’язку із чим послугу з постачання гарячої води буде призупинено до ранку 3 жовтня.Зупинка зумовлена необхідністю завершити роботи з реконструкції технологічного обладнання, що виконуються підрядником в рамках Проєкту модернізації централізованого теплопостачання м. Луцька у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.Споживачами котельні є 16 житлових будинків, 2 школи, гуртожиток Луцького НТУ, 2-га міська лікарня.Окрім того, сьогодні, 30 вересня, у зв’язку із виконанням підрядником робіт на тепловій мережі просп. Волі, вранці було зупинено котельню на вул. Задворецькій. Так, в тепловій камері на Київському Майдані необхідно виконати заміну запірної арматури та ділянки теплової мережі діаметром 400 мм.Частину робіт виконано 30 вересня, а завершити роботи заплановано 1 жовтня до кінця дня. Постачання гарячої води споживачам котельні на вул. Задворецькій буде відновлено вранці 2 жовтня.Споживачами котельні є мешканці 15 житлових будинків, а також 2 дитсадки, 1-а міська лікарня.