На Сумщині загинув волинянин Андрій Шевчук

На Сумщині загинув волинянин Андрій Шевчук
Волинь знову зазнала втрат на російсько-українській війні. Загинув військовослужбовець з Нововолинська.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

24 вересня на Сумському напрямку загинув житель Нововолинська Андрій Шевчук, 1979 року народження.

У загиблого воїна залишилися батьки, дружина, діти.

Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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Теги: Волинь, Луцьк, Нововолинськ, загибель, війна
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