На Сумщині загинув волинянин Андрій Шевчук





Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



24 вересня на Сумському напрямку загинув житель Нововолинська Андрій Шевчук, 1979 року народження.



У загиблого воїна залишилися батьки, дружина, діти.



Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь знову зазнала втрат на російсько-українській війні. Загинув військовослужбовець з Нововолинська.Про це повідомив Нововолинський міський голова24 вересня на Сумському напрямку загинув житель Нововолинська Андрій Шевчук, 1979 року народження.У загиблого воїна залишилися батьки, дружина, діти.Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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