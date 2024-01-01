У центрі Луцька зіткнулись 4 автівки, рух ускладнений. ФОТО





Про це повідомляє



Відомо, що серед автівок, які стукнулись – «Nissan» та «Volkswagen».



На місце події викликали патрульних та швидку.



Рух транспорту на проспекті Волі значно ускладнений.



Деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У центрі Луцька надвечір сталась аварія за участі чотирьох автівок.Про це повідомляє сайт новин Луцька та Волині «Конкурент» , з посиланням на очевидців.Відомо, що серед автівок, які стукнулись – «Nissan» та «Volkswagen».На місце події викликали патрульних та швидку.Рух транспорту на проспекті Волі значно ускладнений.Деталі – згодом.

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