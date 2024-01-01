У центрі Луцька зіткнулись 4 автівки, рух ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 20:28
У центрі Луцька надвечір сталась аварія за участі чотирьох автівок.
Про це повідомляє сайт новин Луцька та Волині «Конкурент», з посиланням на очевидців.
Відомо, що серед автівок, які стукнулись – «Nissan» та «Volkswagen».
На місце події викликали патрульних та швидку.
Рух транспорту на проспекті Волі значно ускладнений.
Деталі – згодом.
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Про це повідомляє сайт новин Луцька та Волині «Конкурент», з посиланням на очевидців.
Відомо, що серед автівок, які стукнулись – «Nissan» та «Volkswagen».
На місце події викликали патрульних та швидку.
Рух транспорту на проспекті Волі значно ускладнений.
Деталі – згодом.
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