У центрі Луцька зіткнулись 4 автівки, рух ускладнений. ФОТО

У центрі Луцька зіткнулись 4 автівки, рух ускладнений. ФОТО
У центрі Луцька надвечір сталась аварія за участі чотирьох автівок.

Про це повідомляє сайт новин Луцька та Волині «Конкурент», з посиланням на очевидців.

Відомо, що серед автівок, які стукнулись – «Nissan» та «Volkswagen».
У центрі Луцька зіткнулись 4 автівки, рух ускладнений. ФОТО

На місце події викликали патрульних та швидку.
У центрі Луцька зіткнулись 4 автівки, рух ускладнений. ФОТО
У центрі Луцька зіткнулись 4 автівки, рух ускладнений. ФОТО

Рух транспорту на проспекті Волі значно ускладнений.

Деталі – згодом.

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Теги: Луцьк, аварія, ДТП
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