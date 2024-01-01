Орбан нібито хоче організувати саміт, куди запросять Зеленського та путіна, - ЗМІ

Віктор Орбан на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку працював над організацією мирного саміту, на який начебто мають запросити українського президента Володимира Зеленського та російського лідера володимира путіна.



Про це пише швейцарське видання Die Weltwoche, повідомляє



Видання стверджує, що цей саміт має стати продовженням «миротворчої місії» Орбана, що тривала влітку.



Для цього минулого тижня в кулуарах Генасамблеї ООН в Нью-Йорку угорський прем’єр вів «інтенсивні переговори» з Китаєм і Бразилією, щоб організувати мирний саміт між Україною та росією. Водночас дату й місце проведення саміту ще обговорюють.



Сам Орбан сказав Die Weltwoche, що хоче «повернути європейців до активної ролі» у мирних зусиллях. За його словами, оскільки Київ і москва «не надто охоче йдуть на переговори», то міжнародний тиск має допомогти дійти до рішення про припинення вогню.



Раніше прем’єр-міністр Угорщини казав, що Володимир Зеленський і володимир путін повинні зустрітися, адже відсутність між ними контактів, мовляв, «погіршує війну». Також він обіцяв у вересні представити нові «переконливі» ініціативи для досягнення миру.



Ймовірно, він мав на увазі платформу «Друзі миру», про створення якої 27 вересня оголосив Китай, але її ідея належала Угорщині. У межах цієї ініціативи країни сприятимуть «політичному врегулюванню» війни в Україні за китайсько-бразильським планом.



Як стверджували у китайському МЗС, ініціатива має на меті «об’єктивний раціональний голос і відіграватиме конструктивну роль у політичному врегулюванні українського питання». До платформи вже нібито доєдналися 15 країн.



«Миротворча місія» Орбана



Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 2 липня приїздив до Києва на зустріч із президентом Володимиром Зеленським, де закликав його «зробити перерву, припинити вогонь і потім почати переговори».



Це була перша з 2010 року поїздка Орбана до України. Прем’єр приїхав наступного дня після того, як почався піврічний період головування Угорщини в Раді Європейського Союзу.



Після візиту до Києва Орбан вирушив із неанонсованим візитом до Москви. А втім, в Україні та ЄС наголосили: він не має жодних повноважень проводити переговори від імені Євросоюзу чи України. У відповідь на критику Орбан і сам визнав, що не має мандата на «мирні переговори», але стверджував, що Будапешт «може бути гарним знаряддям миру» в руках інших.



Після візиту до України та рф Орбан вирушив до Китаю — давнього союзника росії, який не підтримує українську «формулу миру», а натомість просуває свою. Глава Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з Орбаном також казав про «швидке припинення вогню та політичне врегулювання» російсько-української війни, не зазначивши, чи передбачає це підтримку територіальної цілісності України.



Орбан також обговорював «способи творення миру» із турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

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