На Волині в ДТП загинув кавалер ордена «Народний Герой України» Павло Чайка

Павло Чайка.



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Павло Чайка, військовослужбовець Збройних Сил України, капітан, пройшов АТО та ООС, позивний «Сігл», третій за всю історію України повний кавалер ордена «За мужність», кавалер ордена «Народний Герой України»



Щирі співчуття батькам Павла Миколайовича - Ользі Лемпідівні та Миколі Павловичу.



"Ти як ніхто знав ціну життя, бо неодноразово за нього боровся, але цього разу, на жаль, доля була нещадна і не дала тобі жодного шансу. Важко в це повірити….



За твоєю сміливістю і мужністю ховалась маленька дитина з неймовірними очима, доброю душею та безмежною жагою до життя. Герою, ми будемо тебе пам’ятати", - на сторінці у фейсбуці волинського Воїна залишають коментарі друзі, побратими та усі ті, хто знав Павла.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В аварії загинув 36-річний почесний громадянин Рожища, кавалер Ордена «Народний Герой України»Про це повідомляє районна газета "Наш край". ДТП трапилося учора, 29 вересня , на автодорозі сполученням Устилуг – Луцьк, поблизу села Хорохорин. Чоловік нібито виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з легковим автомобілем. Мотоцикл загорівся.Павло Чайка, військовослужбовець Збройних Сил України, капітан, пройшов АТО та ООС, позивний «Сігл», третій за всю історію України повний кавалер ордена «За мужність», кавалер ордена «Народний Герой України»Щирі співчуття батькам Павла Миколайовича -та"Ти як ніхто знав ціну життя, бо неодноразово за нього боровся, але цього разу, на жаль, доля була нещадна і не дала тобі жодного шансу. Важко в це повірити….За твоєю сміливістю і мужністю ховалась маленька дитина з неймовірними очима, доброю душею та безмежною жагою до життя. Герою, ми будемо тебе пам’ятати", - на сторінці у фейсбуці волинського Воїна залишають коментарі друзі, побратими та усі ті, хто знав Павла.

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