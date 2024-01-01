ДТП на Волині: від зіткнення з автівкою загорівся мотоцикл, водій загинув
Сьогодні, 10:00
Поліцейські з’ясовують обставини летальної ДТП у Луцькому районі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 29 вересня, на автодорозі сполученням Устилуг – Луцьк, поблизу села Хорохорин.
36-річний житель Київської області, керуючи мотоциклом Harley Devidson, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Ford Fusion, за кермом якого перебував 30-річний житель Володимира.
Внаслідок зіткнення мотоцикл загорівся, його водій загинув. Також постраждала 30-річна пасажирка легковика, вона не гспіталізовувалась.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Триває слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 29 вересня, на автодорозі сполученням Устилуг – Луцьк, поблизу села Хорохорин.
36-річний житель Київської області, керуючи мотоциклом Harley Devidson, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Ford Fusion, за кермом якого перебував 30-річний житель Володимира.
Внаслідок зіткнення мотоцикл загорівся, його водій загинув. Також постраждала 30-річна пасажирка легковика, вона не гспіталізовувалась.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Триває слідство.
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