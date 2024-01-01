ДТП на Волині: від зіткнення з автівкою загорівся мотоцикл, водій загинув

Поліцейські з’ясовують обставини летальної ДТП у Луцькому районі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 29 вересня, на автодорозі сполученням Устилуг – Луцьк, поблизу села Хорохорин.36-річний житель Київської області, керуючи мотоциклом Harley Devidson, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Ford Fusion, за кермом якого перебував 30-річний житель Володимира.Внаслідок зіткнення мотоцикл загорівся, його водій загинув. Також постраждала 30-річна пасажирка легковика, вона не гспіталізовувалась.Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Триває слідство.