ДТП на Волині: від зіткнення з автівкою загорівся мотоцикл, водій загинув

ДТП на Волині: від зіткнення з автівкою загорівся мотоцикл, водій загинув
Поліцейські з’ясовують обставини летальної ДТП у Луцькому районі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 29 вересня, на автодорозі сполученням Устилуг – Луцьк, поблизу села Хорохорин.

36-річний житель Київської області, керуючи мотоциклом Harley Devidson, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Ford Fusion, за кермом якого перебував 30-річний житель Володимира.

Внаслідок зіткнення мотоцикл загорівся, його водій загинув. Також постраждала 30-річна пасажирка легковика, вона не гспіталізовувалась.
ДТП на Волині: від зіткнення з автівкою загорівся мотоцикл, водій загинув

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Триває слідство.
ДТП на Волині: від зіткнення з автівкою загорівся мотоцикл, водій загинув

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Теги: Волинь, ДТП, мотоцикл
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