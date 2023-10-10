На Волині 32-річний чоловік пограбував магазин
Сьогодні, 09:45
У Володимирі слідчі оголосили про підозру місцевому грабіжнику.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився у Володимирі 28 вересня. Посеред білого дня 32-річний місцевий житель відкрито заволодів продуктами та алкоголем в одному з магазинів. Разом з награбованим утік в невідомому напрямку.
Працівники кримінальної поліції та слідчі встановили особу причетного в лічені хвилини. Його затримали в процесуальному порядку. Особою правопорушника виявився неодноразово судимий раніше володимирчанин.
Фігуранту оголосили про підозру за ч.4 ст.186 Кримінального Кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився у Володимирі 28 вересня. Посеред білого дня 32-річний місцевий житель відкрито заволодів продуктами та алкоголем в одному з магазинів. Разом з награбованим утік в невідомому напрямку.
Працівники кримінальної поліції та слідчі встановили особу причетного в лічені хвилини. Його затримали в процесуальному порядку. Особою правопорушника виявився неодноразово судимий раніше володимирчанин.
Фігуранту оголосили про підозру за ч.4 ст.186 Кримінального Кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Досудове розслідування триває.
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