Уночі росія атакувала ракетами і 73 «шахедами»

Уночі росія атакувала ракетами і 73 «шахедами»
Цієї ночі російська армія атакувала Україну ракетами і дронами. Загалом Повітряні сили виявили 76 засобів нападу.

Зокрема, балістичну ракету "Іскандер-М", запущену з Криму, одну керовану авіаракету Х-59/69, запущену з Запорізької області, одну протирадіолокаційну ракету Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря і 73 ударних БпЛА типу Shahed, запущені з російських районів Курськ, Єйськ, Орел. Про це повідомили Повітряних сил.

"В результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 67 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три – локаційно втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ. Один БпЛА залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота", – повідомили військові.

До відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

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Теги: Росія, Україна, війна
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