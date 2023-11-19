Чому на Волині зростає ціна на курячі яйця: подробиці

Чому на Волині зростає ціна на курячі яйця: подробиці
На ринках Волині продовжують дорожчати курячі яйця. У серпні 2024 року їх ціна зросла на 12,8%. У першу чергу на підвищення цін на яйця вплинули складові собівартості.

Як розповів у коментарі Суспільному завідувач сектору контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби області Сергій Дмитрук.

«Це — заробітна плата, енергоносії, ціни на пальне. Тому, відповідно, і дорожчає ця група. Окрім того, яйця курячі – це трохи сезонний товар. І зараз його заготівля йде на спад, маю на увазі, по кількості яєць», — зазначив псадовець.

Зі слів Сергія Дмитрука, Держпродспоживслужба області раз на місяць проводить моніторинг цін на групи соціально значущих товарів.

«В нас ще є Постанова Кабміну від 9 червня 2023 року №650. Держава обмежує торгівельну надбавку на яйця курячі категорії С1 в розмірі 10 %. Відповідно, якщо до нас надходять звернення, бо зараз в нас заборонені планові перевірки, то ми можемо реагувати і відповідно розбиратися з суб’єктом господарювання, який завищив ціну», — додав завідувач сектору контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби.

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Теги: яйця, ціни
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