Чому на Волині зростає ціна на курячі яйця: подробиці





Як розповів у коментарі Сергій Дмитрук.



«Це — заробітна плата, енергоносії, ціни на пальне. Тому, відповідно, і дорожчає ця група. Окрім того, яйця курячі – це трохи сезонний товар. І зараз його заготівля йде на спад, маю на увазі, по кількості яєць», — зазначив псадовець.



Зі слів Сергія Дмитрука, Держпродспоживслужба області раз на місяць проводить моніторинг цін на групи соціально значущих товарів.



«В нас ще є Постанова Кабміну від 9 червня 2023 року №650. Держава обмежує торгівельну надбавку на яйця курячі категорії С1 в розмірі 10 %. Відповідно, якщо до нас надходять звернення, бо зараз в нас заборонені планові перевірки, то ми можемо реагувати і відповідно розбиратися з суб’єктом господарювання, який завищив ціну», — додав завідувач сектору контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На ринках Волині продовжують дорожчати курячі яйця. У серпні 2024 року їх ціна зросла на 12,8%. У першу чергу на підвищення цін на яйця вплинули складові собівартості.Як розповів у коментарі Суспільному завідувач сектору контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби області«Це — заробітна плата, енергоносії, ціни на пальне. Тому, відповідно, і дорожчає ця група. Окрім того, яйця курячі – це трохи сезонний товар. І зараз його заготівля йде на спад, маю на увазі, по кількості яєць», — зазначив псадовець.Зі слів Сергія Дмитрука, Держпродспоживслужба області раз на місяць проводить моніторинг цін на групи соціально значущих товарів.«В нас ще є Постанова Кабміну від 9 червня 2023 року №650. Держава обмежує торгівельну надбавку на яйця курячі категорії С1 в розмірі 10 %. Відповідно, якщо до нас надходять звернення, бо зараз в нас заборонені планові перевірки, то ми можемо реагувати і відповідно розбиратися з суб’єктом господарювання, який завищив ціну», — додав завідувач сектору контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію