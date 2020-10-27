Яким буде жовтень в Україні: прогноз синоптиків
Сьогодні, 05:15
У жовтні погода в Україні буде дещо теплішою, ніж зазвичай.
Про це повідомили в "Укргідрометцентрі".
Як інформують синоптики, середня місячна температура повітря передбачається 7-13° тепла, тобто на 1-1,5° вище за норму.
Місячна кількість опадів очікується 31-67 мм. В Карпатах місцями 77-101 мм, що, як наголошують синоптики, в межах норми.
Середня місячна температура повітря у жовтні становить 6-13° тепла, в Карпатах місцями 4-5° тепла.
Водночас, як попереджають в "Українському гідрометцентрі", заморозки у першій половині жовтня — звичайне явище.
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Про це повідомили в "Укргідрометцентрі".
Як інформують синоптики, середня місячна температура повітря передбачається 7-13° тепла, тобто на 1-1,5° вище за норму.
Місячна кількість опадів очікується 31-67 мм. В Карпатах місцями 77-101 мм, що, як наголошують синоптики, в межах норми.
Середня місячна температура повітря у жовтні становить 6-13° тепла, в Карпатах місцями 4-5° тепла.
Водночас, як попереджають в "Українському гідрометцентрі", заморозки у першій половині жовтня — звичайне явище.
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