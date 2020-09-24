Як формують тарифи на комунальні послуги, чи можуть волиняни їх оскаржити





Про це у програмі "Тема дня" в ефірі "Українського радіо. Луцьк" розповів завідувач сектору контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби в області Сергій Дмитрук, передає



Основа тарифу та чи можуть люди впливати на нього



Зі слів Сергія Дмитрука, Уряд відновив позапланові заходи в частині звернень фізичних осіб до Держпродспоживслужби в галузі питань, що належать до житлово-комунального господарство. Йдеться про захист прав споживача, якщо, людині нарахували зайве, або в частині формування тарифів.



Сергій Дмитрук зазначив, що однією з підстав для проведення позапланових перевірок згідно з законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" є звернення фізичних осіб щодо порушення, що спричинило шкоду їхнім правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю.



"Це не може бути звернення, наприклад, що не влаштовує тариф, бо він високий. Має бути аргументовано, що саме було порушено", — зазначив фахівець.

З березня 2024 року, говорить посадовець, відновилися позапланові перевірки, але звернень у Держпродспоживслужбу поки що не надходило.



Оскарження тарифу — що має знати споживач



Відповідно до закону України "Про житлово-комунальні послуги", споживач повинен бути поінформований про те, що є наміри змінити ціну й тариф, зазначив завідувач сектору контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби в області Сергій Дмитрук.



З його слів, на виконання цього закону Мінрегіон України видав наказ №130, що регламентує всю процедуру з підняття тарифів.



"Коли суб'єкт господарювання прийняв таке рішення, він здійснює попередній розрахунок нового тарифу або відкориговує його. Розроблений тариф подає в орган місцевого самоврядування, який має 30 днів, аби розглянути заяву і також має опублікувати проєкт тарифу на офіційних ресурсах", — сказав фахівець.

Перевіряти доцільність нового тарифу найперше має сам споживач, якщо він бачить, що інформація про тариф не прозора чи прихована — має право у термін від 7 до 14 днів подати пропозицію або зауваження до цього тарифу. Це можливо зробити на стадії, коли тариф ще формується і не затверджений виконкомом.



"Якщо надійшли пропозиції або зауваження, суб'єкт господарювання їх реєструє, письмово має відписати споживачу, чи він враховує пропозиції або зауваження. І тільки після цього подається вся ця інформація з відповідними обґрунтуваннями до органу місцевого самоврядування, де відбувається процедура затвердження тарифу", — зазначив Сергій Дмитрук.



Що таке "абонентське обслуговування"



Абонентська плата до комунальної послуги — це не складник тарифу, розповів завідувач сектору контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби в області.



"Це як витрати на збут, тобто працює абонентський відділ, який має вести облік. нарахування, має розглядати скарги, звернення, здійснювати перерахунок, веде претензійно-позивну роботу до злісних неплатників, а таких теж дуже багато. Навантаження на суб'єктів якраз відбувається через те, що люди не сплачують", — говорить фахівець.



Сергій Дмитрук також додав, що перевірки тарифів Держпродспоживслужба може проводити за погодженням з центральним органом.



"На чому дуже часто зловживають органи місцевого самоврядування — це саме інвестиційна складова, тобто той прибуток, який закладається в тариф", — каже посадовець.



В Держпродспоживслужбі також нагадали, що жителі Волині можуть звертатися в головне управління, заповнивши форму на вебсайті у розділі "Публічна інформація", або написати на електронну пошту

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині понад 100 суб'єктів господарювання, які надають житлово-комунальні послуги та встановлюють тарифи на їхнє забезпечення.Про це у програмі "Тема дня" в ефірі "Українського радіо. Луцьк" розповів завідувач сектору контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби в області, передає Суспільне Зі слів Сергія Дмитрука, Уряд відновив позапланові заходи в частині звернень фізичних осіб до Держпродспоживслужби в галузі питань, що належать до житлово-комунального господарство. Йдеться про захист прав споживача, якщо, людині нарахували зайве, або в частині формування тарифів.Сергій Дмитрук зазначив, що однією з підстав для проведення позапланових перевірок згідно з законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" є звернення фізичних осіб щодо порушення, що спричинило шкоду їхнім правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю."Це не може бути звернення, наприклад, що не влаштовує тариф, бо він високий. Має бути аргументовано, що саме було порушено", — зазначив фахівець.З березня 2024 року, говорить посадовець, відновилися позапланові перевірки, але звернень у Держпродспоживслужбу поки що не надходило.Відповідно до закону України "Про житлово-комунальні послуги", споживач повинен бути поінформований про те, що є наміри змінити ціну й тариф, зазначив завідувач сектору контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби в області Сергій Дмитрук.З його слів, на виконання цього закону Мінрегіон України видав наказ №130, що регламентує всю процедуру з підняття тарифів."Коли суб'єкт господарювання прийняв таке рішення, він здійснює попередній розрахунок нового тарифу або відкориговує його. Розроблений тариф подає в орган місцевого самоврядування, який має 30 днів, аби розглянути заяву і також має опублікувати проєкт тарифу на офіційних ресурсах", — сказав фахівець.Перевіряти доцільність нового тарифу найперше має сам споживач, якщо він бачить, що інформація про тариф не прозора чи прихована — має право у термін від 7 до 14 днів подати пропозицію або зауваження до цього тарифу. Це можливо зробити на стадії, коли тариф ще формується і не затверджений виконкомом."Якщо надійшли пропозиції або зауваження, суб'єкт господарювання їх реєструє, письмово має відписати споживачу, чи він враховує пропозиції або зауваження. І тільки після цього подається вся ця інформація з відповідними обґрунтуваннями до органу місцевого самоврядування, де відбувається процедура затвердження тарифу", — зазначив Сергій Дмитрук.Абонентська плата до комунальної послуги — це не складник тарифу, розповів завідувач сектору контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби в області."Це як витрати на збут, тобто працює абонентський відділ, який має вести облік. нарахування, має розглядати скарги, звернення, здійснювати перерахунок, веде претензійно-позивну роботу до злісних неплатників, а таких теж дуже багато. Навантаження на суб'єктів якраз відбувається через те, що люди не сплачують", — говорить фахівець.Сергій Дмитрук також додав, що перевірки тарифів Держпродспоживслужба може проводити за погодженням з центральним органом."На чому дуже часто зловживають органи місцевого самоврядування — це саме інвестиційна складова, тобто той прибуток, який закладається в тариф", — каже посадовець.В Держпродспоживслужбі також нагадали, що жителі Волині можуть звертатися в головне управління, заповнивши форму на вебсайті у розділі "Публічна інформація", або написати на електронну пошту [email protected] , надіслати лист поштою за адресою: 43027, м. Луцьк, вул. Поліська Січ, 10 або подати усне звернення під час особистого прийому громадян згідно з графіком, що вказаний на офіційному сайті.

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