Трагедія на зерносховищі: на Волині поліція розслідує загибель 9-річного хлопчика





Після падіння 9-річного хлопчика в зерносховище на місце прибули рятувальники, які вигребли зерно зі сховища, що дозволило дістати дитину та передати її працівникам медичної служби. На жаль, реанімувати хлопчика не вдалося.



Слідчі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України та розслідують усі деталі трагедії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трагедія трапилась 28 вересня на Ковельщині.Післяна місце прибули рятувальники, які вигребли зерно зі сховища, що дозволило дістати дитину та передати її працівникам медичної служби. На жаль, реанімувати хлопчика не вдалося.Слідчі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України та розслідують усі деталі трагедії.

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