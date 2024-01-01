Трагедія на зерносховищі: на Волині поліція розслідує загибель 9-річного хлопчика

Трагедія на зерносховищі: на Волині поліція розслідує загибель 9-річного хлопчика
Трагедія трапилась 28 вересня на Ковельщині.

Після падіння 9-річного хлопчика в зерносховище на місце прибули рятувальники, які вигребли зерно зі сховища, що дозволило дістати дитину та передати її працівникам медичної служби. На жаль, реанімувати хлопчика не вдалося.

Слідчі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України та розслідують усі деталі трагедії.

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Теги: Волинь, дитина, зерносховище
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