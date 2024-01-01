План перемоги представлять українцям, але без деяких «секретних положень»

Володимира Зеленського невдовзі представлять українцям, але без деяких таємниць, аби про них не дізналися росіяни.



Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в етері національного телемаратону, пише



Він розповів, що Зеленський представив цей план обом кандидатам у президенти США — Камалі Гарріс та Дональду Трампу, — а також Джо Байдену та Конгресу США. Водночас глава держави, за словами Єрмака, обговорював цей план з іншими партнерами України, зокрема з лідерами «Великої сімки».



Очільник Офісу президента заявив, що план перемоги представлять українцям, однак деякі його положення будуть засекречені. Єрмак пояснив, що деякі його частини мають «чутливий характер», а тому їх необхідно тримати в таємниці.



«Усе, що стає публічним, чують не тільки в нас у країні, це чує і ворог. І тому, безумовно, деякі деталі цього плану є закритими. Але ви знаєте, важливо реалізацію цього плану побачити на ворожій території, і побачити в результатах, в перемогах наших військових», — сказав посадовець.



План перемоги



Володимир Зеленський заявляв, що Київ хоче розробити план щодо завершення війни й паралельно посилювати свої можливості на полі бою. Він пояснював, що в разі продовження тиску на росію її можна змусити до дипломатичного врегулювання.



Згодом Зеленський почав говорити саме про «план перемоги» у війні. За словами глави держави, Україна утримуватиме російську територію, оскільки це невіддільна частина цього плану. Також він пояснював, що документ може прокласти шлях до надійного миру — до повної реалізації «формули миру».



Документ Україна представить міжнародним партнерам.



«Цей план — про Україну, про наших вояків. Там небагато пунктів, і, як на мене, це добре. Кожен пункт залежатиме від рішення Байдена», — наголошував Зеленський у розмові з американським журналістом Фарідом Закарією.



Він також розповів, що український план перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки.



Голова Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що запрошення України до НАТО є частиною плану перемоги, про що писали у ЗМІ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! План перемоги президента Україниневдовзі представлять українцям, але без деяких таємниць, аби про них не дізналися росіяни.Про це заявив глава Офісу президентав етері національного телемаратону, пише Громадське Він розповів, що Зеленський представив цей план обом кандидатам у президенти США —та, — а також Джо Байдену та Конгресу США. Водночас глава держави, за словами Єрмака, обговорював цей план з іншими партнерами України, зокрема з лідерами «Великої сімки».Очільник Офісу президента заявив, що план перемоги представлять українцям, однак деякі його положення будуть засекречені. Єрмак пояснив, що деякі його частини мають «чутливий характер», а тому їх необхідно тримати в таємниці.«Усе, що стає публічним, чують не тільки в нас у країні, це чує і ворог. І тому, безумовно, деякі деталі цього плану є закритими. Але ви знаєте, важливо реалізацію цього плану побачити на ворожій території, і побачити в результатах, в перемогах наших військових», — сказав посадовець.Володимир Зеленський заявляв, що Київ хоче розробити план щодо завершення війни й паралельно посилювати свої можливості на полі бою. Він пояснював, що в разі продовження тиску на росію її можна змусити до дипломатичного врегулювання.Згодом Зеленський почав говорити саме про «план перемоги» у війні. За словами глави держави, Україна утримуватиме російську територію, оскільки це невіддільна частина цього плану. Також він пояснював, що документ може прокласти шлях до надійного миру — до повної реалізації «формули миру».Документ Україна представить міжнародним партнерам.«Цей план — про Україну, про наших вояків. Там небагато пунктів, і, як на мене, це добре. Кожен пункт залежатиме від рішення Байдена», — наголошував Зеленський у розмові з американським журналістом Фарідом Закарією.Він також розповів, що український план перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки.Голова Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що запрошення України до НАТО є частиною плану перемоги, про що писали у ЗМІ.

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