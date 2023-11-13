У Карпатах випав перший сніг

У Карпатах випав перший сніг
У Карпатах на горі Іван Піп випав перший у цьому році сніг.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, пише Українська правда.

Станом на ранок 30 вересня на горі Іван Піп туман. Температура повітря на вершині станом на 9:30 становила -5°С. Вітер північний зі швидкістю 20-22 м/с.

Гора Іван Піп розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Вона є однією з найвищих в Україні – її вершина сягає 2028,5 метрів у висоту.

Наразі прикордонники обмежили відвідування туристичних маршрутів, що пролягають на цю гору.

Нагадаємо, що минулого року перший сніг у Карпатах випав 9 жовтня.

Раніше Український гідрометеорологічний центр пояснював, що близькі до історично максимальних, а подекуди й рекордні температури в Україні пов’язані зі змінами клімату.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: сніг, Карпати
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Карпатах випав перший сніг
Сьогодні, 11:50
План перемоги представлять українцям, але без деяких «секретних положень»
Сьогодні, 11:15
Волинський напрямок та уся лінія фронту: яка ситуація станом на ранок 30 вересня
Сьогодні, 10:50
Трагедія на зерносховищі: на Волині поліція розслідує загибель 9-річного хлопчика
Сьогодні, 10:10
ДТП на Волині: від зіткнення з автівкою загорівся мотоцикл, водій загинув
Сьогодні, 10:00
Схожі новини
У Карпатах випало 12 сантиметрів снігу У Карпатах випало 12 сантиметрів снігу
13 листопад, 2023, 11:50
У Карпатах намело до 80 см снігу У Карпатах намело до 80 см снігу
22 вересень, 2022, 11:56
У Карпатах намело до 40 сантиметрів снігу У Карпатах намело до 40 сантиметрів снігу
19 вересень, 2022, 13:05
У Карпатах випав перший сніг У Карпатах випав перший сніг
18 вересень, 2022, 11:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Карпатах випав перший сніг
Сьогодні, 11:50
 0
План перемоги представлять українцям, але без деяких «секретних положень»
Сьогодні, 11:15
 0
Волинський напрямок та уся лінія фронту: яка ситуація станом на ранок 30 вересня
Сьогодні, 10:50
 0
Трагедія на зерносховищі: на Волині поліція розслідує загибель 9-річного хлопчика
Сьогодні, 10:10
 0
ДТП на Волині: від зіткнення з автівкою загорівся мотоцикл, водій загинув
Сьогодні, 10:00
 0
Медіа
відео
1/8