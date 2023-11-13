У Карпатах випав перший сніг
Сьогодні, 11:50
У Карпатах на горі Іван Піп випав перший у цьому році сніг.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, пише Українська правда.
Станом на ранок 30 вересня на горі Іван Піп туман. Температура повітря на вершині станом на 9:30 становила -5°С. Вітер північний зі швидкістю 20-22 м/с.
Гора Іван Піп розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Вона є однією з найвищих в Україні – її вершина сягає 2028,5 метрів у висоту.
Наразі прикордонники обмежили відвідування туристичних маршрутів, що пролягають на цю гору.
Нагадаємо, що минулого року перший сніг у Карпатах випав 9 жовтня.
Раніше Український гідрометеорологічний центр пояснював, що близькі до історично максимальних, а подекуди й рекордні температури в Україні пов’язані зі змінами клімату.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, пише Українська правда.
Станом на ранок 30 вересня на горі Іван Піп туман. Температура повітря на вершині станом на 9:30 становила -5°С. Вітер північний зі швидкістю 20-22 м/с.
Гора Іван Піп розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Вона є однією з найвищих в Україні – її вершина сягає 2028,5 метрів у висоту.
Наразі прикордонники обмежили відвідування туристичних маршрутів, що пролягають на цю гору.
Нагадаємо, що минулого року перший сніг у Карпатах випав 9 жовтня.
Раніше Український гідрометеорологічний центр пояснював, що близькі до історично максимальних, а подекуди й рекордні температури в Україні пов’язані зі змінами клімату.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Карпатах випав перший сніг
Сьогодні, 11:50