У Карпатах випав перший сніг





Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, пише



Станом на ранок 30 вересня на горі Іван Піп туман. Температура повітря на вершині станом на 9:30 становила -5°С. Вітер північний зі швидкістю 20-22 м/с.



Гора Іван Піп розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Вона є однією з найвищих в Україні – її вершина сягає 2028,5 метрів у висоту.



Наразі прикордонники обмежили відвідування туристичних маршрутів, що пролягають на цю гору.



Нагадаємо, що минулого року перший сніг у Карпатах випав 9 жовтня.



Раніше Український гідрометеорологічний центр пояснював, що близькі до історично максимальних, а подекуди й рекордні температури в Україні пов’язані зі змінами клімату.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Карпатах на горі Іван Піп випав перший у цьому році сніг.Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, пише Українська правда Станом на ранок 30 вересня на горі Іван Піп туман. Температура повітря на вершині станом на 9:30 становила -5°С. Вітер північний зі швидкістю 20-22 м/с.Гора Іван Піп розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Вона є однією з найвищих в Україні – її вершина сягає 2028,5 метрів у висоту.Наразі прикордонники обмежили відвідування туристичних маршрутів, що пролягають на цю гору.Нагадаємо, що минулого року перший сніг у Карпатах випав 9 жовтня.Раніше Український гідрометеорологічний центр пояснював, що близькі до історично максимальних, а подекуди й рекордні температури в Україні пов’язані зі змінами клімату.

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