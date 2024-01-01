«Енергоатом» тільки після виступу Зеленського в ООН замовив захист АЕС від «шахедів»

«Енергоатом» тільки після виступу Зеленського в ООН замовив захист АЕС від «шахедів»
«Енергоатом» замовив захист від ударних дронів Shahed для Рівненської атомної електростанції. Однак це сталося лише після виступу президента України Володимира Зеленського в Організації Об’єднаних Націй.

Про це повідомляє проєкт «Наші Гроші», покликаючись на дані Prozorro, пише Громадське.

Зазначається, що «Енергоатом» тільки 25 вересня 2024 року уклав угоду вартістю 509 млн гривень на проєктування й будівництво захисної споруди на Рівненській АЕС.

Йдеться про залізобетонні П-подібні споруди, які захищають великі трансформатори від дронів та уламків при непрямому влучанні ракети. Як зазначають «Наші Гроші», їхню ефективність уже доведено, оскільки саме такий захист облаштований на підстанціях «Укренерго».

Водночас журналісти звертають увагу на те, що контракт для Рівненської АЕС повністю прихований і не відомо ніяких даних про розміри споруди.

Нагадаємо, під час однієї з нещодавніх російських повітряних атак було зафіксовано проліт ударного безпілотника на «критично низькій» висоті недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС.

Після масованої атаки на українську енергетику 26 серпня, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що розподільчі станції українських атомних електростанцій не захищені від російських ракетних і дронових ударів.

Він пригадав, що під час того обстрілу сталося відключення чотирьох блоків на Рівненській та Південноукраїнській АЕС. За словами Харченка, це сталося саме тому, що «їх цього разу за периметром, себто атакуючи підстанції "Укренерго", відповідальні за транспортування електрики з АЕС в енергосистему намагалися відрізати від споживачів».

Спираючись на це, директор Центру дослідження енергетики вказує, що національний блекаут в Україні можливий у тому разі, якщо ворог знищить відкриті розподільчі пристрої (ВРП) на атомних станціях. Харченко стверджує, що «Енергоатом» не займається захистом цих розподільчих станцій.

«Енергоатом» натомість звинуватив Харченка в маніпуляціях, а інформацію, яку він поширив, назвали неправдивою. Там також наголосили, що компанія постійно працює над підвищенням безпеки своїх об'єктів і захистом енергетичної інфраструктури відповідно до чинного законодавства.

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Теги: Росія, Україна, війна
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