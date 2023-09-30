Хвилина мовчання 1 жовтня: у Луцьку призупинять рух транспорту у День захисників і захисниць України





Відповідне розпорядження опублікували на сайті Луцької міської ради, пише



Управлінню патрульної поліції області доручили забезпечити зупинку громадського та особистого транспорту та перекриття центральних вулиць міста Луцька на час оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання з 08.58 до 09.03.



За дотриманням громадського порядку стежитимуть працівники Луцького районного управління поліції. Після загальнонаціональної хвилини мовчання відбудеться покладання квітів до пам’ятного знаку "Борцям за волю та незалежність України" на Київському майдані та біля пам’ятного фотостенду "Герої Небесної Сотні – Герої нескореної України" на Театральному майдані обласного центру.



В міськраді також зазначили, що відділ транспорту має попередити усі підприємства та перевізників про тимчасове зупинення руху транспорту.



Що відомо про День захисників і захисниць України



День захисників України почали відзначити 14 жовтня з 2015 року. Цього ж дня відзначалося свято Покрова Пресвятої Богородиці, яка вважається покровителькою українських козаків. У 2021 році свято трансформувалося у День захисників та захисниць. А після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар було перенесено на 1 жовтня.



Також у першу неділю жовтня своє професійне свято відзначають бійці Тероборони. Подія була запроваджена 2020 року.



Президент 16 березня 2022 року підписав указ про щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання о девʼятій ранку за загиблими внаслідок російської агресії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 1 жовтня, у День захисників і захисниць України, Луцьк доєднається до загальнонаціональної хвилини мовчання. В місті на 5 хвилин призупинять рух транспорту.Відповідне розпорядження опублікували на сайті Луцької міської ради, пише Суспільне Управлінню патрульної поліції області доручили забезпечити зупинку громадського та особистого транспорту та перекриття центральних вулиць міста Луцька на час оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання з 08.58 до 09.03.За дотриманням громадського порядку стежитимуть працівники Луцького районного управління поліції. Після загальнонаціональної хвилини мовчання відбудеться покладання квітів до пам’ятного знаку "Борцям за волю та незалежність України" на Київському майдані та біля пам’ятного фотостенду "Герої Небесної Сотні – Герої нескореної України" на Театральному майдані обласного центру.В міськраді також зазначили, що відділ транспорту має попередити усі підприємства та перевізників про тимчасове зупинення руху транспорту.День захисників України почали відзначити 14 жовтня з 2015 року. Цього ж дня відзначалося свято Покрова Пресвятої Богородиці, яка вважається покровителькою українських козаків. У 2021 році свято трансформувалося у День захисників та захисниць. А після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар було перенесено на 1 жовтня.Також у першу неділю жовтня своє професійне свято відзначають бійці Тероборони. Подія була запроваджена 2020 року.Президент 16 березня 2022 року підписав указ про щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання о девʼятій ранку за загиблими внаслідок російської агресії.

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