В Україну рухається пил із Каспійської низовини. Куди саме?





Про це повідомили в Укргідрометцентрі, пише



Як пояснили синоптики, вітер зараз переносить повітря з південного сходу і піднятий в Каспії пил у вигляді найдрібніших його частин переноситься в Україну у верхніх шарах атмосфери.



Цей дрібний пил осідає в Україні у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях. Невелика кількість також потрапляє на територію Черкаської та Кіровоградської областей.



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На територію Київщини пил потрапить 1 та 2 жовтня, але його кількість буде вже меншою. Втім для Київщини, Чернігівщини та Сумщини якість повітря може погіршуватися ще й через задимлення, що пошириться з-за меж України з північного сходу 1 жовтня.



За даними Укргідрометцентру, пил триматиметься в Україні попередньо до п'ятниці, 4 жовтня. Тоді напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний.



Синоптики кажуть, що погіршує ситуацію і сухість землі, додаючи до запилення місцеві пилинки та часточки ґрунту, які підіймає вітер.



«Пил потраплятиме до нас хвилями, тобто покращення чергуватимуться з погіршеннями видимості та якості повітря», — додали в гідрометцентрі.



Нагадаємо, у квітні до України двічі дістався пил з пустелі Сахара. Тоді у країні потьмяніло небо та падав дощ «жовтуватого відтінку».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вітер приносить в Україну пил із Каспійської низовини, де зараз спостерігається пилова буря і високе запилення повітря. Попередньо, пил залишатиметься в Україні до 4 жовтня.Про це повідомили в Укргідрометцентрі, пише Громадське Як пояснили синоптики, вітер зараз переносить повітря з південного сходу і піднятий в Каспії пил у вигляді найдрібніших його частин переноситься в Україну у верхніх шарах атмосфери.Цей дрібний пил осідає в Україні у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях. Невелика кількість також потрапляє на територію Черкаської та Кіровоградської областей.На територію Київщини пил потрапить 1 та 2 жовтня, але його кількість буде вже меншою. Втім для Київщини, Чернігівщини та Сумщини якість повітря може погіршуватися ще й через задимлення, що пошириться з-за меж України з північного сходу 1 жовтня.За даними Укргідрометцентру, пил триматиметься в Україні попередньо до п'ятниці, 4 жовтня. Тоді напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний.Синоптики кажуть, що погіршує ситуацію і сухість землі, додаючи до запилення місцеві пилинки та часточки ґрунту, які підіймає вітер.«Пил потраплятиме до нас хвилями, тобто покращення чергуватимуться з погіршеннями видимості та якості повітря», — додали в гідрометцентрі.Нагадаємо, у квітні до України двічі дістався пил з пустелі Сахара. Тоді у країні потьмяніло небо та падав дощ «жовтуватого відтінку».

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