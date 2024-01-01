В Україну рухається пил із Каспійської низовини. Куди саме?
Сьогодні, 14:09
Вітер приносить в Україну пил із Каспійської низовини, де зараз спостерігається пилова буря і високе запилення повітря. Попередньо, пил залишатиметься в Україні до 4 жовтня.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі, пише Громадське.
Як пояснили синоптики, вітер зараз переносить повітря з південного сходу і піднятий в Каспії пил у вигляді найдрібніших його частин переноситься в Україну у верхніх шарах атмосфери.
Цей дрібний пил осідає в Україні у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях. Невелика кількість також потрапляє на територію Черкаської та Кіровоградської областей.
Читати також: Яким буде жовтень в Україні: прогноз синоптиків
На територію Київщини пил потрапить 1 та 2 жовтня, але його кількість буде вже меншою. Втім для Київщини, Чернігівщини та Сумщини якість повітря може погіршуватися ще й через задимлення, що пошириться з-за меж України з північного сходу 1 жовтня.
За даними Укргідрометцентру, пил триматиметься в Україні попередньо до п'ятниці, 4 жовтня. Тоді напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний.
Синоптики кажуть, що погіршує ситуацію і сухість землі, додаючи до запилення місцеві пилинки та часточки ґрунту, які підіймає вітер.
«Пил потраплятиме до нас хвилями, тобто покращення чергуватимуться з погіршеннями видимості та якості повітря», — додали в гідрометцентрі.
Нагадаємо, у квітні до України двічі дістався пил з пустелі Сахара. Тоді у країні потьмяніло небо та падав дощ «жовтуватого відтінку».
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Про це повідомили в Укргідрометцентрі, пише Громадське.
Як пояснили синоптики, вітер зараз переносить повітря з південного сходу і піднятий в Каспії пил у вигляді найдрібніших його частин переноситься в Україну у верхніх шарах атмосфери.
Цей дрібний пил осідає в Україні у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях. Невелика кількість також потрапляє на територію Черкаської та Кіровоградської областей.
Читати також: Яким буде жовтень в Україні: прогноз синоптиків
На територію Київщини пил потрапить 1 та 2 жовтня, але його кількість буде вже меншою. Втім для Київщини, Чернігівщини та Сумщини якість повітря може погіршуватися ще й через задимлення, що пошириться з-за меж України з північного сходу 1 жовтня.
За даними Укргідрометцентру, пил триматиметься в Україні попередньо до п'ятниці, 4 жовтня. Тоді напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний.
Синоптики кажуть, що погіршує ситуацію і сухість землі, додаючи до запилення місцеві пилинки та часточки ґрунту, які підіймає вітер.
«Пил потраплятиме до нас хвилями, тобто покращення чергуватимуться з погіршеннями видимості та якості повітря», — додали в гідрометцентрі.
Нагадаємо, у квітні до України двічі дістався пил з пустелі Сахара. Тоді у країні потьмяніло небо та падав дощ «жовтуватого відтінку».
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