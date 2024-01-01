Засновниця Фонду боротьби з раком розповіла, який вид онкології має найвищу смертність

Лучанкає засновницею Благодійного фонду «Фонд боротьби з раком». У свій час жінка сама двічі подолала онкологію, а сьогодні вона допомагає людям з різних куточків України виявляти захворювання на ранніх стадіях та протистояти їм.У інтерв’ю звона розповіла, що на сьогодні найбільша смертність спостерігається серед хворих на рак легень. Причиною є те, що це онкологічне захворювання часто виявляють занадто пізно.«Рак легень, як правило, довго ніяк не проявляється. Людина просто не здогадується, що хвора. Кашляє собі та й кашляє. Всі ми кашляємо, хто з нас не кашляє!? Тож виявляють рак легень часто вже на пізніх стадіях, коли людину важко вилікувати. Крім того, в українців немає звички ходити до лікаря, особливо коли мова йде про легені. Ось звідки така сумна статистика», – говорить Марія.Саме тому жінка закликає не відкладати турботу про своє здоров’я, частіше звертатися до лікаря та проходити профілактичні огляди.