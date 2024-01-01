На Донеччині загинув 21-річний Герой з Волині Олександр Кирилов
Сьогодні, 14:45
На війні загинув Герой з Волині Олександр Кирилов.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Цей тиждень для нашої громади, на жаль, розпочався із трагічної звістки - 28 вересня на Донеччині загинув солдат Кирилов Олександр Олександрович.
Володимирчанину, який служив за контрактом, кілька місяців тому виповнилося всього 21 рік...
Щирі співчуття рідним та близьким полеглого бійця. Вічна пам'ять та шана Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату та місце прощання з Олександром Кириловим повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Цей тиждень для нашої громади, на жаль, розпочався із трагічної звістки - 28 вересня на Донеччині загинув солдат Кирилов Олександр Олександрович.
Володимирчанину, який служив за контрактом, кілька місяців тому виповнилося всього 21 рік...
Щирі співчуття рідним та близьким полеглого бійця. Вічна пам'ять та шана Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату та місце прощання з Олександром Кириловим повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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