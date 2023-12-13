Білорусь почала перевірку бойової готовності: що це означає
Сьогодні, 15:04
З 30 вересня у Білорусі розпочався черговий етап перевірки військових підрозділів. Основна увага приділяється готовності військових частин, а також підрозділів ВПС і ППО виконувати свої завдання.
Про це повідомили у пресслужбі міноборони Білорусі.
У процесі перевірки передбачено поступове розширення заходів із залученням усіх полігонів Збройних Сил для проведення навчально-бойових завдань. Військовослужбовцям, у тому числі військовозобов'язаним, які були призвані із запасу, необхідно буде виконати ряд завдань з підготовки озброєння та техніки до використання і вирушити в визначені райони.
Під час перевірки заплановані переміщення військової техніки, що може спричинити тимчасові обмеження руху транспорту на окремих ділянках доріг.
Нагадаємо, всі складові Сил оборони України повністю контролюють кордон із Білоруссю. Цей напрямок залишається загрозливим, і Україна продовжує нарощувати оборонні можливості вздовж кордону з Білоруссю.
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Про це повідомили у пресслужбі міноборони Білорусі.
У процесі перевірки передбачено поступове розширення заходів із залученням усіх полігонів Збройних Сил для проведення навчально-бойових завдань. Військовослужбовцям, у тому числі військовозобов'язаним, які були призвані із запасу, необхідно буде виконати ряд завдань з підготовки озброєння та техніки до використання і вирушити в визначені райони.
Під час перевірки заплановані переміщення військової техніки, що може спричинити тимчасові обмеження руху транспорту на окремих ділянках доріг.
Нагадаємо, всі складові Сил оборони України повністю контролюють кордон із Білоруссю. Цей напрямок залишається загрозливим, і Україна продовжує нарощувати оборонні можливості вздовж кордону з Білоруссю.
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