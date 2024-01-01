Покрова Пресвятої Богородиці: що не можна робити у цей день
Сьогодні, 15:20
З 1 вересня 2023 року Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква перейшли на новоюліанський календар.
Саме тому більшість релігійних свят тепер віряни відзначатимуть на 13 днів раніше. Зокрема, святкування Покрови Пресвятої Богородиці припадає на 1 жовтня.
Це також стосується Дня захисників та захисниць України й Дня українського козацтва, які тісно пов’язані з цим святом.
Свято бере початок з Влахернського храму в Константинополі, де сталося диво під час облоги міста. Саме там у ті часи зберігалася риза Діви Марії. Люди молилися Богородиці, просячи порятунку, і вона з’явилася, накривши їх своїм омофором (покровом). Ворог після цього не зміг побачити вірян, і вони врятувалися. Згідно з деякими джерелами, це чудо настільки вразило князя Аскольда, що він прийняв християнство.
Існує ще одна версія, за якою Богородиця накрила місто під час сарацинської облоги, а свідком цього став святий Андрій Блаженний, який молився за вірян.
В Україні Покрову шанують з часів Київської Русі. Свято символізує початок зазим'я – підготовку до зими. Худобу вже не виганяли на пасовище, а переводили в хлів на зимове харчування.
З цим днем також пов’язують початок весільного періоду, адже в давнину завершувалися польові роботи, і родини мали достатньо часу та ресурсів для святкування весіль.
За традицією, вважалося доброю прикметою одружитися саме на Покрову. Часто в давнину фату нареченої пов'язували з покровом Богородиці.
У цей день заведено відвідувати церкву, молитися за захист рідних та країни. Свято не належить до найбільших дванадесятих, але залишається важливим для українців.
У давнину на свято Покрови Пресвятої Богородиці існувало кілька заборон. Зокрема, уникали важкої фізичної праці, не прибирали, не прали, не шили й не вишивали. Заборонялося лихословити, сваритися, конфліктувати та пліткувати.
Також вважалося поганою прикметою відмовляти гостям, бо чим більше гостей, тим більший достаток чекатиме господарів. На Покрову не можна було вживати алкоголь і переїдати, а також позичати гроші чи відмовляти сватам.
Якщо перший сніг випаде до Покрови, то зима не скоро прийде.
Сніг на Покрову – буде багато весіль до Великого посту.
Яка погода на Покрову – така вся зима буде.
Звідки на Покрову вітер дме, з того боку і чекай на перші морози.
До кого юнак на Покрову залицяється, до тієї незабаром свататися прийде.
Весілля в день Покрови – шлюб буде міцний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Саме тому більшість релігійних свят тепер віряни відзначатимуть на 13 днів раніше. Зокрема, святкування Покрови Пресвятої Богородиці припадає на 1 жовтня.
Це також стосується Дня захисників та захисниць України й Дня українського козацтва, які тісно пов’язані з цим святом.
Свято бере початок з Влахернського храму в Константинополі, де сталося диво під час облоги міста. Саме там у ті часи зберігалася риза Діви Марії. Люди молилися Богородиці, просячи порятунку, і вона з’явилася, накривши їх своїм омофором (покровом). Ворог після цього не зміг побачити вірян, і вони врятувалися. Згідно з деякими джерелами, це чудо настільки вразило князя Аскольда, що він прийняв християнство.
Існує ще одна версія, за якою Богородиця накрила місто під час сарацинської облоги, а свідком цього став святий Андрій Блаженний, який молився за вірян.
Традиції
В Україні Покрову шанують з часів Київської Русі. Свято символізує початок зазим'я – підготовку до зими. Худобу вже не виганяли на пасовище, а переводили в хлів на зимове харчування.
З цим днем також пов’язують початок весільного періоду, адже в давнину завершувалися польові роботи, і родини мали достатньо часу та ресурсів для святкування весіль.
За традицією, вважалося доброю прикметою одружитися саме на Покрову. Часто в давнину фату нареченої пов'язували з покровом Богородиці.
Що не можна робити на Покрову?
У цей день заведено відвідувати церкву, молитися за захист рідних та країни. Свято не належить до найбільших дванадесятих, але залишається важливим для українців.
У давнину на свято Покрови Пресвятої Богородиці існувало кілька заборон. Зокрема, уникали важкої фізичної праці, не прибирали, не прали, не шили й не вишивали. Заборонялося лихословити, сваритися, конфліктувати та пліткувати.
Також вважалося поганою прикметою відмовляти гостям, бо чим більше гостей, тим більший достаток чекатиме господарів. На Покрову не можна було вживати алкоголь і переїдати, а також позичати гроші чи відмовляти сватам.
Народні прикмети
Якщо перший сніг випаде до Покрови, то зима не скоро прийде.
Сніг на Покрову – буде багато весіль до Великого посту.
Яка погода на Покрову – така вся зима буде.
Звідки на Покрову вітер дме, з того боку і чекай на перші морози.
До кого юнак на Покрову залицяється, до тієї незабаром свататися прийде.
Весілля в день Покрови – шлюб буде міцний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Президент Латвії травмувався під час падіння з велосипеда
Сьогодні, 16:00
Понад дві тисячі квадратних метрів: у Музеї Корсаків презентували найбільшу картину у світі
Сьогодні, 15:46
Покрова Пресвятої Богородиці: що не можна робити у цей день
Сьогодні, 15:20
Білорусь почала перевірку бойової готовності: що це означає
Сьогодні, 15:04
На Донеччині загинув 21-річний Герой з Волині Олександр Кирилов
Сьогодні, 14:45