Покрова Пресвятої Богородиці: що не можна робити у цей день

Традиції

Що не можна робити на Покрову?

Народні прикмети

З 1 вересня 2023 року Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква перейшли на новоюліанський календар.Саме тому більшість релігійних свят тепер віряни відзначатимуть на 13 днів раніше. Зокрема, святкування Покрови Пресвятої Богородиці припадає на 1 жовтня.Це також стосується Дня захисників та захисниць України й Дня українського козацтва, які тісно пов’язані з цим святом.Свято бере початок з Влахернського храму в Константинополі, де сталося диво під час облоги міста. Саме там у ті часи зберігалася риза Діви Марії. Люди молилися Богородиці, просячи порятунку, і вона з’явилася, накривши їх своїм омофором (покровом). Ворог після цього не зміг побачити вірян, і вони врятувалися. Згідно з деякими джерелами, це чудо настільки вразило князя Аскольда, що він прийняв християнство.Існує ще одна версія, за якою Богородиця накрила місто під час сарацинської облоги, а свідком цього став святий Андрій Блаженний, який молився за вірян.В Україні Покрову шанують з часів Київської Русі. Свято символізує початок зазим'я – підготовку до зими. Худобу вже не виганяли на пасовище, а переводили в хлів на зимове харчування.З цим днем також пов’язують початок весільного періоду, адже в давнину завершувалися польові роботи, і родини мали достатньо часу та ресурсів для святкування весіль.За традицією, вважалося доброю прикметою одружитися саме на Покрову. Часто в давнину фату нареченої пов'язували з покровом Богородиці.У цей день заведено відвідувати церкву, молитися за захист рідних та країни. Свято не належить до найбільших дванадесятих, але залишається важливим для українців.У давнину на свято Покрови Пресвятої Богородиці існувало кілька заборон. Зокрема, уникали важкої фізичної праці, не прибирали, не прали, не шили й не вишивали. Заборонялося лихословити, сваритися, конфліктувати та пліткувати.Також вважалося поганою прикметою відмовляти гостям, бо чим більше гостей, тим більший достаток чекатиме господарів. На Покрову не можна було вживати алкоголь і переїдати, а також позичати гроші чи відмовляти сватам.Якщо перший сніг випаде до Покрови, то зима не скоро прийде.Сніг на Покрову – буде багато весіль до Великого посту.Яка погода на Покрову – така вся зима буде.Звідки на Покрову вітер дме, з того боку і чекай на перші морози.До кого юнак на Покрову залицяється, до тієї незабаром свататися прийде.Весілля в день Покрови – шлюб буде міцний.