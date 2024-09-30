Президент Латвії травмувався під час падіння з велосипеда

Едгар Рінкевич під час катання велосипедом серйозно травмував праву руку, лікарі наклали йому гіпс.



Про невдале падіння з велосипеда Рінкевич повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, пише



Інцидент трапився в суботу, 28 вересня, коли Рінкевич здійснював велопрогулянку маршрутом Олайне-Далбе-Олайне.



Наступного дня він звернувся до медиків, лікарі виявили у нього переломи та наклали гіпсову пов'язку.



Як пише видання Delfi, радник президента з питань зв'язків із громадськістю Мартінш Дрегеріс уточнив, що Рінкевич при падінні з велосипеда зламав зап'ястя на правій руці і палець на лівій руці.



За словами Дрегеріса, на роботу президента травма не вплине. Рінкевич може писати та підписувати документи. Жодних змін у порядку денному наступного тижня у президента не планується.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Латвіїпід час катання велосипедом серйозно травмував праву руку, лікарі наклали йому гіпс.Про невдале падіння з велосипеда Рінкевич повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, пише LB.ua Інцидент трапився в суботу, 28 вересня, коли Рінкевич здійснював велопрогулянку маршрутом Олайне-Далбе-Олайне.Наступного дня він звернувся до медиків, лікарі виявили у нього переломи та наклали гіпсову пов'язку.Як пише видання Delfi, радник президента з питань зв'язків із громадськістю Мартінш Дрегеріс уточнив, що Рінкевич при падінні з велосипеда зламав зап'ястя на правій руці і палець на лівій руці.За словами Дрегеріса, на роботу президента травма не вплине. Рінкевич може писати та підписувати документи. Жодних змін у порядку денному наступного тижня у президента не планується.

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