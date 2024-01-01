Навчальні заклади Волині отримали 8 шкільних автобусів





Про це Юрій Погуляйко.



"Сьогодні передав ключі від нових шкільних автобусів представникам волинських громад. Транспорт закупили за кошти держаної субвенції та місцевих бюджетів. Зокрема, 20,5 млн гривень спрямували з держбюджету, а 6,2 млн гривень – з місцевих. Загалом вартість автобусів склала 26,7 млн гривень", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що транспорт уже поїхав у:



- Згоранський ліцей Головненської селищної ради Ковельського району;



- ліцей с. Дубечне Дубечненської сільської ради Ковельського району;



- ліцей села Льотниче Зимнівської сільської ради Володимирського району;



- Пнівненський ліцей Камінь-Каширської міської ради;



- Суський ліцей Ківерцівської громади Луцького району;



- Любешівський ліцей Любешівської селищної ради Камінь-Каширського району;



- Купичівський ліцей Турійської селищної ради Ковельського району;



- Пульмівський ліцей Шацької селищної ради Ковельського району.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Навчальні заклади Волині отримали 8 шкільних автобусів.Про це повідомив голова Волинської ОВА"Сьогодні передав ключі від нових шкільних автобусів представникам волинських громад. Транспорт закупили за кошти держаної субвенції та місцевих бюджетів. Зокрема, 20,5 млн гривень спрямували з держбюджету, а 6,2 млн гривень – з місцевих. Загалом вартість автобусів склала 26,7 млн гривень", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що- Згоранський ліцей Головненської селищної ради Ковельського району;- ліцей с. Дубечне Дубечненської сільської ради Ковельського району;- ліцей села Льотниче Зимнівської сільської ради Володимирського району;- Пнівненський ліцей Камінь-Каширської міської ради;- Суський ліцей Ківерцівської громади Луцького району;- Любешівський ліцей Любешівської селищної ради Камінь-Каширського району;- Купичівський ліцей Турійської селищної ради Ковельського району;- Пульмівський ліцей Шацької селищної ради Ковельського району.

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