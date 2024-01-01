Навчальні заклади Волині отримали 8 шкільних автобусів

Навчальні заклади Волині отримали 8 шкільних автобусів
Навчальні заклади Волині отримали 8 шкільних автобусів.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Сьогодні передав ключі від нових шкільних автобусів представникам волинських громад. Транспорт закупили за кошти держаної субвенції та місцевих бюджетів. Зокрема, 20,5 млн гривень спрямували з держбюджету, а 6,2 млн гривень – з місцевих. Загалом вартість автобусів склала 26,7 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що транспорт уже поїхав у:

- Згоранський ліцей Головненської селищної ради Ковельського району;

- ліцей с. Дубечне Дубечненської сільської ради Ковельського району;

- ліцей села Льотниче Зимнівської сільської ради Володимирського району;

- Пнівненський ліцей Камінь-Каширської міської ради;

- Суський ліцей Ківерцівської громади Луцького району;

- Любешівський ліцей Любешівської селищної ради Камінь-Каширського району;

- Купичівський ліцей Турійської селищної ради Ковельського району;

- Пульмівський ліцей Шацької селищної ради Ковельського району.

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Теги: Волинь, школи, транспорт
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