Понад дві тисячі квадратних метрів: у Музеї Корсаків презентували найбільшу картину у світі

Понад дві тисячі квадратних метрів: у Музеї Корсаків презентували найбільшу картину у світі
У Луцьку відкрили масштабний унікальний мистецький проєкт «Космогонія». Центральним об'єктом проєкту є однойменна картина, яка стала найбільшим світовим живописом на полотні. Її площа сягає понад 2 тисячі квадратних метрів.

Відкриття відбулося 28 вересня у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків. Для «Космогонії» у музеї виділили нову залу площею 5 тисяч квадратних метрів. Під час творчої роботи одночасно у її стінах відбувався виробничий процес, який став частиною артпроєкту.

Роботу назвали «Космогонія», що з грецької означає «народження». Вона складається з понад 600 окремих фрагментів, які є самостійними артоб'єктами. За словами автора та куратора проєкту Віктора Корсака, це діалог із глядачем на тему: «Де все взялося, де взялися ми та що з нами буде?».

Художник, який родом з Горлівки Донецької області, Петро Антип працював над картиною протягом двох років та використав понад 2 тонни фарби.

Інтегруючи велику кількість сучасних мистецьких напрямів, «Космогонія» показує взаємодію добра і зла у часопросторі через призму трьох світоглядів: філософського, релігійного та міфологічного.
Понад дві тисячі квадратних метрів: у Музеї Корсаків презентували найбільшу картину у світі

Концепцію взаємодії світла з темрявою Віктор Корсак розкрив у своєму філософському трактаті «Космогонія добра та зла, або Про що не знав Заратустра». До книги увійшли розділи про духовний розвиток людини, безсмертя, архетипи, боротьбу цивілізацій з хаосом, роль мистецтва у гармонізації безладу.
Понад дві тисячі квадратних метрів: у Музеї Корсаків презентували найбільшу картину у світі

«У багатьох релігіях мовиться, що те, що Боже – це добро, а все, що не Боже – зло. Міфи кажуть, що злом є хаос. Ми звернулися до законів динаміки. Один з них доводить, що хаос не потребує жодних зусиль чи енергії, щоб зростати. Коли ми глибше досліджували це питання, виявилося, що всі наші зусилля, щоб зупинити цей хаос, це якраз і є добро», – сказав Віктор Корсак.

До відкриття картини підготували також імерсивну виставу, яка об’єднала відеоряд, що транслювався безпосередньо на живописному полотні, аудіозапис із викладенням міфів та теорій про зародження світу і його перебіг та художнє освітлення.

У тематичних фрагментах, які ілюструють шлях від створення Всесвіту до його майбутнього, Петро Антип поєднав безліч релігійних мотивів та міфів різних країн.
Понад дві тисячі квадратних метрів: у Музеї Корсаків презентували найбільшу картину у світі

«Тут присутня рівновага. Є питання: навіщо народилася людина, куди вона йде, що її чекає. Це пояснюють релігії та міфи, та я дивлюся на картину з оптимізмом», – зазначив художник.

Під час відкриття «Космогонії» представник Національного реєстру рекордів України офіційно засвідчив встановлення Національного рекорду – «Найбільша площа картини. Проєкт Космогонія». Вона становить 2086,5 квадратних метрів.
Понад дві тисячі квадратних метрів: у Музеї Корсаків презентували найбільшу картину у світі

Творці проєкту зазначили, що картину планують показувати за кордоном. Для цього створюють зменшені репліки твору. Щодо можливого продажу картини та її вартості у порівняння навели попередній світовий рекорд британця Саши Джафрі. Його картину на 1 600 метрів продали за 67 мільйонів доларів.

«Ми хотіли зробити щось таке грандіозне, світового масштабу, щоби стало локомотивом в українському мистецтві. Почалася війна. Ми все зупинили, але думка зробити локомотив українського мистецтва залишилася. Ми хочемо реалізувати її саме через цю картину. Тому хочемо, щоб про неї дізнався увесь світ», – розповів Віктор Корсак.
Понад дві тисячі квадратних метрів: у Музеї Корсаків презентували найбільшу картину у світі
Понад дві тисячі квадратних метрів: у Музеї Корсаків презентували найбільшу картину у світі
Понад дві тисячі квадратних метрів: у Музеї Корсаків презентували найбільшу картину у світі



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Теги: Луцьк, Космогонія, картина
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