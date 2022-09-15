Понад дві тисячі квадратних метрів: у Музеї Корсаків презентували найбільшу картину у світі

У Луцьку відкрили масштабний унікальний мистецький проєкт «Космогонія». Центральним об'єктом проєкту є однойменна картина, яка стала найбільшим світовим живописом на полотні. Її площа сягає понад 2 тисячі квадратних метрів.Відкриття відбулося 28 вересня у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків. Для «Космогонії» у музеї виділили нову залу площею 5 тисяч квадратних метрів. Під час творчої роботи одночасно у її стінах відбувався виробничий процес, який став частиною артпроєкту.Роботу назвали «Космогонія», що з грецької означає «народження». Вона складається з понад 600 окремих фрагментів, які є самостійними артоб'єктами. За словами автора та куратора проєкту, це діалог із глядачем на тему: «Де все взялося, де взялися ми та що з нами буде?».Художник, який родом з Горлівки Донецької області,працював над картиною протягом двох років та використав понад 2 тонни фарби.Інтегруючи велику кількість сучасних мистецьких напрямів, «Космогонія» показує взаємодію добра і зла у часопросторі через призму трьох світоглядів: філософського, релігійного та міфологічного.Концепцію взаємодії світла з темрявою Віктор Корсак розкрив у своєму філософському трактаті «Космогонія добра та зла, або Про що не знав Заратустра». До книги увійшли розділи про духовний розвиток людини, безсмертя, архетипи, боротьбу цивілізацій з хаосом, роль мистецтва у гармонізації безладу.«У багатьох релігіях мовиться, що те, що Боже – це добро, а все, що не Боже – зло. Міфи кажуть, що злом є хаос. Ми звернулися до законів динаміки. Один з них доводить, що хаос не потребує жодних зусиль чи енергії, щоб зростати. Коли ми глибше досліджували це питання, виявилося, що всі наші зусилля, щоб зупинити цей хаос, це якраз і є добро», – сказав Віктор Корсак.До відкриття картини підготували також імерсивну виставу, яка об’єднала відеоряд, що транслювався безпосередньо на живописному полотні, аудіозапис із викладенням міфів та теорій про зародження світу і його перебіг та художнє освітлення.У тематичних фрагментах, які ілюструють шлях від створення Всесвіту до його майбутнього, Петро Антип поєднав безліч релігійних мотивів та міфів різних країн.«Тут присутня рівновага. Є питання: навіщо народилася людина, куди вона йде, що її чекає. Це пояснюють релігії та міфи, та я дивлюся на картину з оптимізмом», – зазначив художник.Під час відкриття «Космогонії» представник Національного реєстру рекордів України офіційно засвідчив встановлення Національного рекорду – «Найбільша площа картини. Проєкт Космогонія». Вона становить 2086,5 квадратних метрів.Творці проєкту зазначили, що картину планують показувати за кордоном. Для цього створюють зменшені репліки твору. Щодо можливого продажу картини та її вартості у порівняння навели попередній світовий рекорд британця Саши Джафрі. Його картину на 1 600 метрів продали за 67 мільйонів доларів.«Ми хотіли зробити щось таке грандіозне, світового масштабу, щоби стало локомотивом в українському мистецтві. Почалася війна. Ми все зупинили, але думка зробити локомотив українського мистецтва залишилася. Ми хочемо реалізувати її саме через цю картину. Тому хочемо, щоб про неї дізнався увесь світ», – розповів Віктор Корсак.