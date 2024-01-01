У російському полоні загинув Герой з Волині Ярослав Гарбар

Ярослав Гарбар.



Про це Олександр Гаврилюк.



"У громаді знову тяжка втрата. Загинув 36-річний житель села Будки Ярослав Антонович Гарбар. Клята війна забирає життя найкращих синів Маневиччини. Штаб-сержант, старший стрілець десантно-штурмового взводу з початку повномасштабного вторгнення ворога пішов захищати рідну Вітчизну.



З червня 2022 року Ярослав Антонович вважався безвісно зниклим. У травні 2023 року стало відомо, що наш земляк перебував у полоні. Але, на жаль, 14 липня 2022 року, перебуваючи в полоні на території росії, український захисник загинув. Він залишився вірним Україні до останнього подиху.



Жодні слова не загоять рани мами Ніни Купріянівни, овдовілої дружини Анастасії Валентинівни та трьох малолітніх синочків Матвія, Артема та Тимофія, який народився коли тато уже був на війні.



Вся Маневицька громада низько схиляє голови перед подвигом відважного військовослужбовця. Вічна і світла пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату, час та місце зустрічі кортежу з тілом бійця Ярослава Гарбара буде повідомлено згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У російському полоні загинув Герой з ВолиніПро це повідомив Маневицький селищний голова"У громаді знову тяжка втрата. Загинув 36-річний житель села Будки Ярослав Антонович Гарбар. Клята війна забирає життя найкращих синів Маневиччини. Штаб-сержант, старший стрілець десантно-штурмового взводу з початку повномасштабного вторгнення ворога пішов захищати рідну Вітчизну.З червня 2022 року Ярослав Антонович вважався безвісно зниклим. У травні 2023 року стало відомо, що наш земляк перебував у полоні. Але, на жаль, 14 липня 2022 року, перебуваючи в полоні на території росії, український захисник загинув. Він залишився вірним Україні до останнього подиху.Жодні слова не загоять рани мами, овдовілої дружинита трьох малолітніх синочківта, який народився коли тато уже був на війні.Вся Маневицька громада низько схиляє голови перед подвигом відважного військовослужбовця. Вічна і світла пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату, час та місце зустрічі кортежу з тілом бійця Ярослава Гарбара буде повідомлено згодом.

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