Зберігав майже сотню закладок з психотропами: судитимуть 21-річного волинянина

Зберігав майже сотню закладок з психотропами: наркозакладчик постане перед судом.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Володимирські слідчі, за процесуального керівництва місцевої прокуратури, направили до суду обвинувальний акт щодо 21-річного волинянина: його звинувачують одразу за двома статтями Кримінального Кодексу.У рамках досудового слідства поліцейські встановили, що в липні зловмисник придбав через один з телеграм-каналів речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечний психотроп, обіг якого заборонено, – PVP.Окрім того, під час санкціонованого обшуку в помешканні зловмисника, в одному з сіл Володимирського району, поліцейські вилучили в нього канабіс. Усе це він мав намір збувати шляхом закладок, і навіть нафасував уже 99 штук в спеціальних зіп-пакетиках.«Фігуранта затримали та оголосили йому про підозру за двома статтями: ч. 2 ст. 307 та ч. 1 ст. 309 Кримінального Кодексу України.Нині досудове слідство завершене, обвинувальний акт спрямовано до суду, який і призначить покарання наркоділку», - повідомив заступник начальника Володимирського РВП, очільник слідчого відділу