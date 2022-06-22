Зберігав майже сотню закладок з психотропами: судитимуть 21-річного волинянина
Сьогодні, 18:27
Зберігав майже сотню закладок з психотропами: наркозакладчик постане перед судом.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Володимирські слідчі, за процесуального керівництва місцевої прокуратури, направили до суду обвинувальний акт щодо 21-річного волинянина: його звинувачують одразу за двома статтями Кримінального Кодексу.
У рамках досудового слідства поліцейські встановили, що в липні зловмисник придбав через один з телеграм-каналів речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечний психотроп, обіг якого заборонено, – PVP.
Окрім того, під час санкціонованого обшуку в помешканні зловмисника, в одному з сіл Володимирського району, поліцейські вилучили в нього канабіс. Усе це він мав намір збувати шляхом закладок, і навіть нафасував уже 99 штук в спеціальних зіп-пакетиках.
«Фігуранта затримали та оголосили йому про підозру за двома статтями: ч. 2 ст. 307 та ч. 1 ст. 309 Кримінального Кодексу України.
Нині досудове слідство завершене, обвинувальний акт спрямовано до суду, який і призначить покарання наркоділку», - повідомив заступник начальника Володимирського РВП, очільник слідчого відділу Андрій Мартинюк.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Володимирські слідчі, за процесуального керівництва місцевої прокуратури, направили до суду обвинувальний акт щодо 21-річного волинянина: його звинувачують одразу за двома статтями Кримінального Кодексу.
У рамках досудового слідства поліцейські встановили, що в липні зловмисник придбав через один з телеграм-каналів речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечний психотроп, обіг якого заборонено, – PVP.
Окрім того, під час санкціонованого обшуку в помешканні зловмисника, в одному з сіл Володимирського району, поліцейські вилучили в нього канабіс. Усе це він мав намір збувати шляхом закладок, і навіть нафасував уже 99 штук в спеціальних зіп-пакетиках.
«Фігуранта затримали та оголосили йому про підозру за двома статтями: ч. 2 ст. 307 та ч. 1 ст. 309 Кримінального Кодексу України.
Нині досудове слідство завершене, обвинувальний акт спрямовано до суду, який і призначить покарання наркоділку», - повідомив заступник начальника Володимирського РВП, очільник слідчого відділу Андрій Мартинюк.
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