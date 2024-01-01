Цей напрямок залишається загрозливим: ЗСУ контролюють всю протяжність кордону з Білоруссю, - Демченко





Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє



"По кордону з Білоруссю, з країною, яка продовжує підтримувати Росію у війні, ситуація загалом залишається повністю контрольованою. Усі складові Сил оборони України, і прикордонники, і ЗСУ, Нацгвардія, контролюють всю протяжність кордону з Білоруссю", - зазначив він.



Водночас Демченко підкреслив, що порушень чи нестандартних ситуацій на цьому напрямку не фіксується.



Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко звинуватив Україну в порушенні повітряного простору Білорусі. Він заявив, що українські дрони нібито залетіли на територію Білорусі, де були знищені силами ППО.



Лукашенко також пригрозив відповіддю на подібні "провокації" та наказав перекинути війська і техніку, зокрема РСЗВ "Полонез" та ракетні комплекси "Іскандер", у прикордонні Гомельську та Мозирську області.



Водночас українські прикордонники повідомляють, що не спостерігають жодних змін на кордоні з Білоруссю, зокрема щодо переміщення військової техніки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Всі складові Сил оборони України повністю контролюють кордон із Білоруссю. Цей напрямок залишається загрозливим, і Україна продовжує нарощувати оборонні можливості вздовж кордону.Про це заявив речник Держприкордонслужби, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону."По кордону з Білоруссю, з країною, яка продовжує підтримувати Росію у війні, ситуація загалом залишається повністю контрольованою. Усі складові Сил оборони України, і прикордонники, і ЗСУ, Нацгвардія, контролюють всю протяжність кордону з Білоруссю", - зазначив він.Водночас Демченко підкреслив, що порушень чи нестандартних ситуацій на цьому напрямку не фіксується.Лідер білоруського режимузвинуватив Україну в порушенні повітряного простору Білорусі. Він заявив, що українські дрони нібито залетіли на територію Білорусі, де були знищені силами ППО.Лукашенко також пригрозив відповіддю на подібні "провокації" та наказав перекинути війська і техніку, зокрема РСЗВ "Полонез" та ракетні комплекси "Іскандер", у прикордонні Гомельську та Мозирську області.Водночас українські прикордонники повідомляють, що не спостерігають жодних змін на кордоні з Білоруссю, зокрема щодо переміщення військової техніки.

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