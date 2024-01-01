Путін наказав набрати в армію 130 тисяч строковиків





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Цим же указом проводиться звільнення з військової служби солдатів, матросів, сержантів і старшин, термін військової служби яких за призовом минув.



Раніше Путін своїм указом розпорядився збільшити штатну чисельність російської армії на 180 тисяч до 2 млн 389 тисяч осіб, а чисельність військовослужбовців до 1,5 млн людей. Це третій указ, підписаний Путіним про збільшення чисельності російських збройних сил із початку війни проти України у лютому 2022 року.



Однак, за даними британкою розвідки, плани Путіна збільшити свою армію на 180 тисяч людей зіткнутися з труднощами. Вони зумовлені тяжкими втратами в Україні та проблемами з набором.



Війна в Україні стала дорогим заходом для Росії, особливо з погляду особового складу. З початку конфлікту Росія втратила 610 тисяч осіб (убитих та поранених).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Володимир путін розпорядився провести з 1 жовтня по 31 грудня 2024 року призов на військову службу громадян Російської Федерації у віці від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі і підлягають призову на кількість 133 тисяч осіб.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал правової інформації РФ.Цим же указом проводиться звільнення з військової служби солдатів, матросів, сержантів і старшин, термін військової служби яких за призовом минув.Раніше Путін своїм указом розпорядився збільшити штатну чисельність російської армії на 180 тисяч до 2 млн 389 тисяч осіб, а чисельність військовослужбовців до 1,5 млн людей. Це третій указ, підписаний Путіним про збільшення чисельності російських збройних сил із початку війни проти України у лютому 2022 року.Однак, за даними британкою розвідки, плани Путіна збільшити свою армію на 180 тисяч людей зіткнутися з труднощами. Вони зумовлені тяжкими втратами в Україні та проблемами з набором.Війна в Україні стала дорогим заходом для Росії, особливо з погляду особового складу. З початку конфлікту Росія втратила 610 тисяч осіб (убитих та поранених).

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