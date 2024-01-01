У Луцьку полеглих Героїв Бориса Кулеша, Віталія Сардачука та Віталія Чубелюка провели в останню дорогу
Сьогодні, 13:55
У кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбулося відспівування трьох військовослужбовців, які загинули у війні із загарбницькою росією. Жителі Луцької громади попрощалися із воїнами Борисом Кулешем, Віталієм Сардачуком та Віталієм Чубелюком.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Кулеш Борис Григорович (10.05.1973 року народження) загинув 16 вересня в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.
Сардачук Віталій Віталійович (27.01.1997 року народження) загинув 18 липня в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Чубелюк Віталій Олександрович (08.05.1999 року народження) загинув 15 вересня на курському напрямку російської федерації.
До спільної молитви за упокій душі спочилих воїнів разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Після завершення богослужіння труни з тілами захисників пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду пам’яті загиблих Героїв присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.
Поховали військовослужбовців у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Кулеш Борис Григорович (10.05.1973 року народження) загинув 16 вересня в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.
Сардачук Віталій Віталійович (27.01.1997 року народження) загинув 18 липня в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Чубелюк Віталій Олександрович (08.05.1999 року народження) загинув 15 вересня на курському напрямку російської федерації.
До спільної молитви за упокій душі спочилих воїнів разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Після завершення богослужіння труни з тілами захисників пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду пам’яті загиблих Героїв присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.
Поховали військовослужбовців у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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